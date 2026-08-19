Провідники побили та викинули 15-річного хлопця з поїзда у Фастові
У поїзді №858К Хмельницький - Київ під час зупинки на станції Фастів стався конфлікт між працівниками поїзда та 15-річним пасажиром.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис очевидця в Threads та відповідь "Укрзалізниці".
Як стверджує авторка допису, інцидент стався під час зупинки поїзда у Фастові. За її словами, двоє працівників поїзда - провідник та провідниця - конфліктували з 15-річним пасажиром.
Очевидиця заявила, що провідник був у стані алкогольного сп'яніння. Вона також стверджує, що чоловік ударив хлопця, після чого той опинився за межами вагона. Підлітка, за її словами, не пускали назад до поїзда, хоча він мав квиток, а в Києві на нього чекала мама.
Після інциденту мати хлопця, як зазначається в дописі, підняла шум. Очевидиця повідомила, що провідник залишив поїзд, а матеріали щодо ситуації передали правоохоронцям.
Реакція "Укрзалізниці"
В "Укрзалізниці" відреагували на повідомлення та заявили, що обох провідників цього поїзда звільнили з компанії.
Також у компанії повідомили, що інформацію передали правоохоронним органам і пообіцяли сприяти розслідуванню обставин інциденту.
В "Укрзалізниці" також зазначили, що перед мамою хлопця вибачилися та перебувають із нею на зв'язку.
Нагадаємо, через російські обстріли Одеської області низка поїздів "Укрзалізниці" змушена курсувати із затримками через пошкодження інфраструктури та рухомого складу.
Щоб підтримати пасажирів, які опинилися в дорозі довше запланованого, компанія спільно з World Central Kitchen організувала гаряче харчування.
Їжу також передають поїзним бригадам, чиї робочі зміни суттєво подовжилися через затримки та ліквідацію наслідків атак.