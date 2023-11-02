Провідні республіканці закликали Байдена передати Україні ATACMS великої дальності, - Reuters

Група провідних республіканців у Конгресі США закликала президента Джо Байдена направити на Україну ракети ATACMS більшої дальності. Таким чином, вони продемонстрували підтримку Києва серед американських законодавців, незважаючи на опір деяких консерваторів збільшенню допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У листі Байдену від 1 листопада, з яким ознайомилося агентство Reuters, провідні республіканці з комітетів Конгресу з міжнародних відносин та збройних сил заявили, що вітають повідомлення про те, що адміністрація надала Україні кілька армійських тактичних ракетних систем обмеженої дальності (ATACMS), але попросили, щоб було відправлено системи більшої дальності.

"Потреба України в можливості завдання глибокого удару залишається актуальною, особливо для дальньої поразки цілей по всьому Криму", - написали конгресмени Майкл Маккол і Майк Роджерс, а також сенатори Джеймс Ріш і Роджер Вікер.

Маккол очолює комітет Палати представників із закордонних справ, Роджерс очолює комітет Палати представників із збройних сил, Ріш є провідним республіканцем у комітеті Сенату з міжнародних відносин, а Вікер є провідним республіканцем у Сенаті із збройних сил.

У своєму листі американські законодавці заявили, що Україна запросила системи ATACMS дальньої дії та продемонструвала здатність застосовувати їх відповідально, а Росія не пішла на ескалацію у відповідь на їх використання.

"Очевидно, вам час закінчувати роботу над ATACMS, - написали вони. - Ціна нездатності зробити це не тільки загрожує глухим кутом на полі бою і подальшим затягуванням цієї війни, але також загрожує подальшою глобальною нестабільністю, оскільки наші противники проводять операції впливу по всьому світу".

Вони надіслали листа в той час, коли Палата представників із республіканською більшістю наближалася до голосування щодо окремого законопроекту про допомогу Ізраїлю, ігноруючи прохання президента-демократа Джо Байдена про широкий законопроект про фінансування національної безпеки на суму 106 млрд доларів із фінансуванням для Ізраїлю, України та Тайваню. .

ATACMS для України

У жовтні українські сили вперше застосували поставлені США касетні ракети ATACMS, а президент Володимир Зеленський заявив, що ця зброя "добре зарекомендувала себе".

Пізніше у США підтвердили цю інформацію. Там уточнили, що надали ракети із дальністю дії до 165 кілометрів .

Журналіст "Голосу Америки" Мирослава Гонгадзе повідомила, що Україні, ймовірно, вже на початку наступного року нададуть ракети ATACMS, радіус дії яких сягає 300 кілометрів.