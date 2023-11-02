Ведущие республиканцы призвали Байдена передать Украине ATACMS большой дальности, - Reuters

Группа высокопоставленных республиканцев в Конгрессе США призвала президента Джо Байдена направить на Украину ракеты ATACMS большей дальности. Таким образом они продемонстрировали поддержку Киева среди американских законодателей, несмотря на сопротивление некоторых консерваторов увеличению помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В письме Байдену от 1 ноября, с которым ознакомилось агентство Reuters, ведущие республиканцы из комитетов Конгресса по международным отношениям и вооруженным силам заявили, что приветствуют сообщения о том, что администрация предоставила Украине несколько армейских тактических ракетных систем ограниченной дальности (ATACMS), но попросили, чтобы были отправлены системы большей дальности.

"Потребность Украины в возможности нанесения глубокого удара остается актуальной, особенно для дальнего поражения целей по всему Крыму", - написали конгрессмены Майкл Маккол и Майк Роджерс, а также сенаторы Джеймс Риш и Роджер Уикер.

Маккол возглавляет комитет Палаты представителей по иностранным делам, Роджерс возглавляет комитет Палаты представителей по вооруженным силам, Риш является ведущим республиканцем в комитете Сената по международным отношениям, а Уикер является ведущим республиканцем в Сенате по вооруженным силам.

В своем письме американские законодатели заявили, что Украина запросила системы ATACMS дальнего действия и продемонстрировала способность применять их ответственным образом, а Россия не пошла на эскалацию в ответ на их использование.

"Очевидно, вам пора заканчивать работу над ATACMS, - написали они. - Цена неспособности сделать это не только грозит тупиком на поле боя и дальнейшим затягиванием этой войны, но также угрожает дальнейшей глобальной нестабильностью, поскольку наши противники проводят операции влияния по всему миру".

Они отправили письмо в то время, когда Палата представителей с республиканским большинством приближалась к голосованию по отдельному законопроекту о помощи Израилю, игнорируя просьбу президента-демократа Джо Байдена о широком законопроекте о финансировании национальной безопасности на сумму 106 млрд долларов с финансированием для Израиля, Украины и Тайваня.

ATACMS для Украины

В октябре украинские силы впервые применили поставленные США кассетные ракеты ATACMS , а президент Владимир Зеленский заявил, что это оружие "хорошо зарекомендовало себя".

Позже в США подтвердили эту информацию. Там уточнили, что предоставили ракеты с дальностью действия до 165 километров.

Журналист "Голоса Америки" Мирослава Гонгадзе сообщила, что Украине, вероятно, уже в начале следующего года предоставят ракеты ATACMS, радиус действия которых достигает 300 километров.