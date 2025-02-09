Провідні партії втрачають підтримку напередодні виборів в Німеччині, - опитування

Останні дані опитування Insa для газети Bild am Sonntag свідчать, що правоцентристський альянс ХДС/ХСС Фрідріха Мерца (коаліційне об'єднання політичних партій Німеччини - Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу) досі займає перше місце з підтримкою 29%.

Це на один відсотковий пункт менше, ніж альянс ХДС/ХСС мав минулого тижня.

Втратили по одному відсотковому пункту й ультраправа "Альтернатива для Німеччини" (AfD) та соціал-демократи канцлера Олафа Шольца. У них тепер 21% та 16% відповідно.

Ультраліва партія "Лінке" набрала 1 бал порівняно з минулим тижнем. Це підвищило її надію знову потрапити до парламенту Німеччини.

При цьому "зелені" під керівництвом міністра економіки Роберта Хабека залишаються на четвертому місці, маючі 12%.

Які прогнози для німецьких "консерваторів"

Очікується, що німецьким консерваторам знадобиться принаймні один партнер по коаліції, щоб забезпечити більшість у парламенті, пише Bloomberg. При цьому нещодавно Мерц зіткнувся з критикою в Німеччині через те, що його блок намагався проштовхнути закон, спираючись на підтримку з боку ультраправої партії AfD.

Як вважають оглядачі, у поточному стані соціал-демократи та "зелені" є його найвірогіднішими варіантами для такого партнерства, хоча альянсу ХДС/ХСС може знадобитися ще одна політсила, щоб компенсувати кількість у тристоронньому альянсі.

Також зазначається, що усі основні партії Німеччини вже заявили, що не будуть співпрацювати з партією AfD в майбутньому уряді.