Ведущие партии теряют поддержку накануне выборов в Германии, - опрос

В Германии три ведущие партии теряют позиции по результатам нового опроса накануне внеочередных парламентских выборов, которые должны состояться 23 февраля. Между тем ультралевая "Линке" уже преодолела 5% барьер, что потенциально дает ей возможность попасть в Бундестаг.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Последние данные опроса Insa для газеты Bild am Sonntag свидетельствуют, что правоцентристский альянс ХДС/ХСС Фридриха Мерца (коалиционное объединение политических партий Германии - Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза) до сих пор занимает первое место с поддержкой 29%.

Это на один процентный пункт меньше, чем альянс ХДС/ХСС имел на прошлой неделе.

Потеряли по одному процентному пункту и ультраправая "Альтернатива для Германии" (AfD) и социал-демократы канцлера Олафа Шольца. У них теперь 21% и 16% соответственно.

Ультралевая партия "Линке" набрала 1 балл по сравнению с прошлой неделей. Это повысило ее надежду снова попасть в парламент Германии.

При этом "зеленые" под руководством министра экономики Роберта Хабека остаются на четвертом месте, имея 12%.

Какие прогнозы для немецких "консерваторов"

Ожидается, что немецким консерваторам понадобится по крайней мере один партнер по коалиции, чтобы обеспечить большинство в парламенте, пишет Bloomberg. При этом недавно Мерц столкнулся с критикой в Германии из-за того, что его блок пытался протолкнуть закон, опираясь на поддержку со стороны ультраправой партии AfD.

Как считают обозреватели, в текущем состоянии социал-демократы и "зеленые" являются его наиболее вероятными вариантами для такого партнерства, хотя альянсу ХДС/ХСС может понадобиться еще одна политсила, чтобы компенсировать количество в трехстороннем альянсе.

Также отмечается, что все основные партии Германии уже заявили, что не будут сотрудничать с партией AfD в будущем правительстве.