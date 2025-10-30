Провідні конгресмени США розкритикували рішення Трампа вивести війська з Румунії

Мова йде про Роджера Вікера, який очолює Комітет Сенату з питань збройних сил, та представника Майка Роджерса - главу Комітету Палати представників з питань збройних сил.

Обидва сенатори назвали рішення Трампа щодо скорочення військ у Румунії "некоординованим і таким, яке напряму суперечить стратегії президента".

Вони закликали зберегти ротаційну американську бригаду в Румунії, зазначивши, що скорочення військ може надіслати неправильний сигнал Росії, особливо на тлі війни в Україні. Законодавці також висловили занепокоєння тим, що рішення ухвалено без консультацій із Конгресом.

Reuters нагадує, що адміністрація Трампа раніше повідомляла європейських союзників про необхідність більшої самостійності у забезпеченні безпеки, оскільки США фокусуються на власних кордонах та регіоні Індо-Тихоокеанського регіону.

Видання зазначає, що Міністерство війни США запевняло: скорочення не означає "виведення американських військ з Європи або зменшення зобов’язань перед НАТО".

Також згадується, як у вересні Трамп заявляв про можливе збільшення присутності військ у Польщі.