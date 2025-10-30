RU

Ведущие конгрессмены США раскритиковали решение Трампа вывести войска из Румынии

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Двое ведущих республиканцев из Конгресса США, возглавляющих комитеты по надзору за Министерством войны, раскритиковали решение главы Белого дома Дональда Трампа о сокращении количества американских военных в Румынии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Речь идет о Роджере Уикере, который возглавляет Комитет Сената по вопросам вооруженных сил, и представителе Майка Роджерса - главе Комитета Палаты представителей по вопросам вооруженных сил.

Оба сенатора назвали решение Трампа по сокращению войск в Румынии "некоординированным и таким, которое напрямую противоречит стратегии президента".

Они призвали сохранить ротационную американскую бригаду в Румынии, отметив, что сокращение войск может послать неправильный сигнал России, особенно на фоне войны в Украине. Законодатели также выразили обеспокоенность тем, что решение принято без консультаций с Конгрессом.

Reuters напоминает, что администрация Трампа ранее сообщала европейским союзникам о необходимости большей самостоятельности в обеспечении безопасности, поскольку США фокусируются на собственных границах и регионе Индо-Тихоокеанского региона.

Издание отмечает, что Министерство войны США уверяло: сокращение не означает "вывод американских войск из Европы или уменьшение обязательств перед НАТО".

Также упоминается, как в сентябре Трамп заявлял о возможном увеличении присутствия войск в Польше.

США сокращают военное присутствие в Европе

Напомним, США начали масштабное сокращение военного присутствия в Восточной Европе. Около 800 американских военных отзывают из Румынии, а также планируют уменьшить контингент в Болгарии, Словакии и Венгрии.

В Минобороны Румынии заявили, что были проинформированы этим решением заранее. Среди элементов бригады, которые прекратят ротацию в Европе, есть силы, предназначенные для Румынии, находящиеся на авиабазе им. Михаила Когелничана.

Отметим, еще в начале года президент США Дональд Трамп заявил, что хочет сократить американский военный контингент в Европе на 20%.

