Ведущие конгрессмены США раскритиковали решение Трампа вывести войска из Румынии

Речь идет о Роджере Уикере, который возглавляет Комитет Сената по вопросам вооруженных сил, и представителе Майка Роджерса - главе Комитета Палаты представителей по вопросам вооруженных сил.

Оба сенатора назвали решение Трампа по сокращению войск в Румынии "некоординированным и таким, которое напрямую противоречит стратегии президента".

Они призвали сохранить ротационную американскую бригаду в Румынии, отметив, что сокращение войск может послать неправильный сигнал России, особенно на фоне войны в Украине. Законодатели также выразили обеспокоенность тем, что решение принято без консультаций с Конгрессом.

Reuters напоминает, что администрация Трампа ранее сообщала европейским союзникам о необходимости большей самостоятельности в обеспечении безопасности, поскольку США фокусируются на собственных границах и регионе Индо-Тихоокеанского региона.

Издание отмечает, что Министерство войны США уверяло: сокращение не означает "вывод американских войск из Европы или уменьшение обязательств перед НАТО".

Также упоминается, как в сентябре Трамп заявлял о возможном увеличении присутствия войск в Польше.