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Как провести интернет в бомбоубежище: инструкция для жителей Киева

Фото: Как провести интернет в бомбоубежище (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Даже находясь в укрытии важно сохранять доступ к сети. Это нужно для того, чтобы контролировать экстренную информацию и иметь связь с родными.

О том, как провести интернет в бомбоубежища Киева - в материале РБК-Украина.

В Киеве есть возможность подать заявку на проведение интернет-связи в укрытие.

Для этого необходимо оставить заявку по ссылке, после чего с вами свяжется оператор для обсуждения следующих шагов.

По состоянию на сегодня было получено 960 заявок. Уже более 650 укрытий имеют подключение к интернету. С ними всеми можно ознакомиться в Google.

Фото: укрытие в Киеве, которые имеют подключение к интернету (google.com/maps)

Стоит добавить:

  • о желании подключить интернет в бомбоубежище необходимо предупредить окружающих;
  • желательно лично встреть монтажника интернет-провайдера.

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