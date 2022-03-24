Как провести интернет в бомбоубежище: инструкция для жителей Киева

Даже находясь в укрытии важно сохранять доступ к сети. Это нужно для того, чтобы контролировать экстренную информацию и иметь связь с родными.
О том, как провести интернет в бомбоубежища Киева - в материале РБК-Украина.
В Киеве есть возможность подать заявку на проведение интернет-связи в укрытие.
Для этого необходимо оставить заявку по ссылке, после чего с вами свяжется оператор для обсуждения следующих шагов.
По состоянию на сегодня было получено 960 заявок. Уже более 650 укрытий имеют подключение к интернету. С ними всеми можно ознакомиться в Google.
Фото: укрытие в Киеве, которые имеют подключение к интернету (google.com/maps)
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