Як провести інтернет у бомбосховище: інструкція для мешканців Києва

У Києві є можливість подати заявку на проведення інтернет-зв'язку в укриття. Для цього необхідно залишити заявку за посиланням, після чого з вами зв'яжеться оператор для обговорення наступних кроків.

Станом на сьогодні було отримано 960 заявок. Вже більше 650 укриттів мають підключення до інтернету. З ними усіма можна ознайомитись у Google.

Фото: укриття у Києві, які мають підключення до інтернету (google.com/maps)

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