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Проверки и запрет на квадракоптеры: полиция сообщила, как пройдет ЛГБТ-марш в Харькове

Автор: Инна Собора

В Харькове 12 сентября состоится ЛГБТ-марш. На территорию формирования колонны марша доступ будет ограничен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Охрану правопорядка во время мероприятия будут обеспечивать сотрудники полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины.

Полиция просит представителей средств массовой информации иметь при себе журналистские удостоверения.

Кроме того, участников мероприятия, жителей и гостей города просят не нарушать публичную безопасность и порядок, не проносить на мероприятие запрещенные предметы или вещества, которые могут испачкать людей, не провоцировать друг друга.

"Уважаемые граждане и СМИ, просим во время шествия не использовать квадрокоптеры", - отмечают в полиции.

РБК-Украина писало, как будет курсировать транспорт в Харькове на время проведения ЛГБТ-марша.

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ХарьковЛГБТ