RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Перевірки та заборона на квадракоптери: поліція повідомила, як пройде ЛГБТ-марш у Харкові

Автор: Инна Собора

У Харкові 12 вересня відбудеться ЛГБТ-марш. На територію формування колони маршу буде обмежений доступ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Охорону правопорядку під час заходу забезпечуватимуть працівники поліції та військовослужбовці Національної гвардії України.

Поліція просить представників засобів масової інформації мати при собі журналістські посвідчення.

Крім того, учасників заходу, жителів та гостей міста просять не порушувати публічну безпеку та порядок, не проносити на захід заборонені предмети або речовини, які можуть забруднити людей, не провокувати один одного.

"Шановні громадяни і ЗМІ, просимо під час ходи не використовувати квадрокоптери", - наголошують у поліції.

РБК-Україна писало, як курсуватиме транспорт у Харкові на час проведення ЛГБТ-маршу.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківЛГБТ