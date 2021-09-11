Завтра в Харькове проведут ЛГБТ-марш. Центр города перекроют

В Харькове в воскресенье, 12 сентября, запланирован марш ЛГБТ-сообщества "Харьков Прайд". Для проведения шествие центр города перекроют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" .

Колонна пройдет в центре города в период с 12:30 до 14:00

В это время перекроют площадь Свободы. Ограничения будут действовать на участке от улицы Тринклера до проспекта Науки, а также по проспекту Науки на участке от площади Свободы до улицы Отакара Яроша.

Как будет работать транспорт: