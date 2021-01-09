Для проверки учеников и учителей: Австрия выделила школам 5 млн COVID-тестов

Министр образования Австрии Хайнц Фассманн заявил о введении добровольного тестирования на коронавирус в австрийских школах. Для этого правительство выделит школам 5 миллионов наборов для COVID-тестирования.

Об этом сообщило агентство Reuters.

По словам Фассманна, ученики и учителя смогут по крайней мере дважды в неделю проверяться на коронавирус. Родителям учеников младших классов предложат тестировать своих детей дома, а старшие ученики смогут провериться в школе.

"Тестирование является правильным ответом для преодоления тяжелых месяцев до полного охвата вакциной", - сказал он.

Ввести добровольное COVID-тестирование решили, чтобы открыть школы, которые закрыли из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

"Будут родители, которые откажутся. Но в целом это возможность не только открыть школу, но и держать их открытыми", - подчеркнул Фассманн.

Напомним, в Австрии планируют продолжить общенациональный карантин по крайней мере до 24 января. Однако правительство хочет досрочно выйти из карантин благодаря массовому бесплатному тестированию.