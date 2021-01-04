В Австрии намерены продлить общенациональный карантин

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Правительство Австрии продлит национальный карантин по меньшей мере до 24 января. При этом власти намерены отменить схему бесплатного тестирования, позволяющую досрочно выйти из карантина.

Об этом заявил министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер, передает The Local.

Закрытие второстепенных магазинов и заведений гостеприимства продлится на одну неделю до 24 января, наряду с обязательным пребыванием дома для жителей страны.

"Это означает, что тестирование для досрочного выходу из режима карантин будет невозможно", - заявил министр.

Кроме того, очное обучение в школах также будет отложено на неделю.

При этом отмечается, что правительство откажется от запланированной схемы бесплатного тестирования, которая позволила бы любому, кто сдал отрицательный результат, выйти из режима изоляции 18 января.

Напомним, в Австрии с 26 декабря действует третий жесткий карантин, чтобы сдержать распространение пандемии COVID-19 в праздничные дни.

Кроме того, в начале декабря в Австрии заявили о постепенном снятии ограничений. При этом Себастьян Курц заявил, что к нормальной жизни получится вернуться не раньше чем через полгода.