Проверки в местах проживания и опломбирование помещений: ВР хочет расширить полномочия АМКУ
Верховная рада планирует существенно расширить полномочия Антимонопольного комитета. Народные депутаты приняли за основу законопроект №5431.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.
"За" проголосовали 245 парламентариев.
Проверки
В законе прописана возможность проверок органами АМКУ в местах проживания и других владениях лиц. Однако проверка происходит на основании решения суда.
Члены комиссии по проведению проверки получают право опломбировать помещение, системы коммуникации или места хранения информации. За самовольное распломбирование грозит штраф в размере одного процента дохода (выручки) субъекта хозяйствования от реализации продукции (товаров, работ, услуг) за последний отчетный год, предшествовавший году, в котором налагается штраф.
АМКУ сможет вызвать для дачи объяснений, касающихся рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства, должностных лиц, работников и представителей субъектов хозяйствования, объединений, органов власти, органов местного самоуправления, органов административно-хозяйственного управления и контроля, других юридических лиц, их структурных подразделений, филиалов, представительств, других физических лиц.
Распоряжение о вызове является обязательным к исполнению. Неявку должностных лиц или работников бизнеса хотят наказывать штрафом в размере 1% дохода (выручки) бизнеса от реализации продукции или услуг за последний отчетный год, предшествовавший году, в котором налагается штраф.
Кроме того, АМКУ будет иметь беспрепятственный доступ к реестрам, базам данных.
При этом бизнесу разрешают не подавать повторно по требованию органов комитета информацию, которая уже предоставлялась в течение двенадцати месяцев, предшествующих дню получения такого требования.
В законе прописана обязанность субъектов государственной регистрации, нотариусов предоставлять документацию или регистрационные дела по требованию органов АМКУ.
Подчеркнем, по обращению комитета к проведению проверки могут привлечь Нацполицию.
Контроль за концентрациями
Закон предусматривает, что при расчете пороговых показателей группа продавца не учитывается, стоимостные показатели в Украине предприятия, над которым или частью которого приобретается контроль, снижены с 4 миллионов евро до 2 миллионов евро.
Расширяются процессуальные права участников концентрации:
- право на подачу ходатайства о проведении слушания по делу;
- на ознакомление с протоколом слушания и получение его копии;
- на продление срока рассмотрения дела о концентрации на один месяц, если участники концентрации хотят предложить обязательства в концентрации;
- на ознакомление с материалами дела после установления органами АМКУ оснований для запрета концентрации.
Приоритеты деятельности Антимонопольного комитета
Комитету разрешают не начинать рассмотрение дел по заявлениям бизнеса, граждан, объединений, учреждений, организаций, представлениям органов государственной и местной власти, органов административно-хозяйственного управления и контроля, если указанные в заявлении признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции не соответствуют приоритетам деятельности комитета.
Освобождение от ответственности
Документ совершенствует процедуру освобождения от ответственности. Уточняются требования к заявителю:
- раскрытие антиконкурентных согласованных действий,
- прекращение участия в таких действиях,
- сотрудничество с органами комитета и предоставление доказательств, которые отсутствуют у АМКУ или его территориального отделения.
Прописаны случаи, в которых субъект хозяйствования не может быть освобожден от ответственности и конкретизируются пути сотрудничества с комитетом.
Кроме полного освобождения от ответственности вводят и частичное в виде уменьшения штрафа.
Согласно документу, причиненные нарушением убытки возмещаются в размере причиненного ущерба.
Солидарная ответственность участников группы компаний
Закон определяет солидарную ответственность субъектов хозяйствования, входящих в группу компаний, которая нарушила антимонопольное законодательство.
АМКУ будет налагать штраф на группу субъектов хозяйствования в лице отдельных юридических или физических лиц, непосредственно совершивших нарушение или имеющих права, без которых совершение нарушения было бы невозможным, или которые получили или могут получить преимущества в конкуренции.
Штраф могут взыскать с любого лица (лиц), которое входит в состав группы компаний, в полном размере.
Напомним, комитет по вопросам антикоррупционной политики предоставил свой вывод по законопроекту №5431 и признал его коррупционным.
А именно коррупционными признали нормы о наделении Хозяйственного суда правом предоставлять АМКУ разрешение проверять владение и жилье физических лиц и наделение комитета полномочиями органа досудебного следствия.
Как писало РБК-Украина, ранее глава комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха анонсировал, что нардепы рассмотрят законопроект о расширении полномочий Антимонопольного комитета. Нардеп подчеркивал, что это необходимо для деолигархизации экономики.