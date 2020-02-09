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Проверки в Гослесагентстве: уволены руководители лесхозов в двух областях

Новости » Политика     09.02.2020 - 00:05
Проверки в Гослесагентстве: уволены руководители лесхозов в двух областях
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Информацию по деятельности чиновников передали в правоохранительные органы

В течение последнего месяца уволены руководитель Закарпатского управления лесного и охотничьего хозяйства Валерий Мурга и руководитель ГП "Гутянское лесное хозяйство" в Харьковской области Виктор Сиса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

По его поручению в Гослесагентстве происходит полный аудит деятельности, начался процесс вычищения отрасли от коррупционеров.

"Уволили руководителя Закарпатского управления лесного и охотничьего хозяйства Валерия Мургу - многочисленные жалобы в отношении него подтвердились, поэтому его уволили в первую очередь среди областных руководителей. Так же впечатляющими оказались результаты проверки ГП "Гутянское лесное хозяйство" в Харьковской области, которое возглавлял Виктор Сиса, который также уже уволен", - сообщил министр.

Объемы незаконных рубок на предприятии оценили в 32 млн государственных убытков. Долги предприятия - 30 млн. Фиктивные сведения об идеальном финансовом состоянии и закупке транспортных средств без согласования с Гослесагентством.

Всю эту информацию передали в правоохранительные органы. Теперь они должны провести полноценное расследование.

Напомним, в середине января премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в ближайшее время в Украине пройдет тотальный аудит предприятий, которые занимаются вырубкой леса.

Ранее сообщалось, что Государственное агентство лесных ресурсов Украины анонсирует, что в течение следующих месяцев планируется завершить онлайн-карту рубок лесов по всей Украине.

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