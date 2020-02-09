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Перевірки в Держлісагентстві: звільнено керівників лісгоспів у двох областях

Новини » Політика     09.02.2020 - 00:05
Перевірки в Держлісагентстві: звільнено керівників лісгоспів у двох областях
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Інформацію по діяльності чиновників передано до правоохоронних органів

Протягом останнього місяця звільнені керівник Закарпатського управління лісового та мисливського господарства Валерій Мурга та керівник ДП "Гутянське лісове господарство" в Харківській області Віктор Сиса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра України Олексія Гончарука.

За його дорученням у Держлісагентстві відбувається повний аудит діяльності, розпочався процес вичищення галузі від корупціонерів.

"Звільнено керівника Закарпатського управління лісового та мисливського господарства Валерія Мургу - численні скарги щодо нього підтвердилися, тож його звільнили в першу чергу серед обласних очільників. Так само вражаючими виявилися результати перевірки ДП "Гутянське лісове господарство" на Харківщині, яке очолював Віктор Сиса, який також вже звільнений", - повідомив міністр.

Обсяги незаконних рубок на підприємстві оцінено в 32 млн державних збитків. Борги підприємства - 30 млн. Фіктивні відомості про ідеальний фінансовий стан та закупівля транспортних засобів без погодження з Держлісагентством.

Усю цю інформацію передано до правоохоронних органів. Тепер вони мають провести повноцінне розслідування.

Нагадаємо, у середині січня прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що найближчим часом в Україні пройде тотальний аудит підприємств, які займаються вирубкою лісу.

Раніше повідомлялося, що Державне агентство лісових ресурсів України анонсує, що протягом наступних місяців планується завершити онлайн-карту рубок лісів по всій Україні.

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