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Гослесагентство завершает разработку онлайн-карты рубок по всей Украине

Новости » Политика     22.01.2020 - 16:29
Гослесагентство завершает разработку онлайн-карты рубок по всей Украине
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Карту должны завершить в последующие месяцы

Государственное агентство лесных ресурсов Украины анонсирует, что в течение следующих месяцев планируется завершить онлайн-карту рубок лесов по всей Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

По состоянию на сейчас жители 16 областей Украины могут проверить онлайн законность заготовки древесины.

"В течение следующих месяцев планируется завершить онлайн карту рубок по всей Украине... Любой человек может зайти с компьютера или телефона на сайт lk.ukrforest.com и ознакомиться с перечнем лесорубных билетов на заготовку древесины или проверить на карте законность осуществления рубок", - указано в сообщении.

Отмечается, что реестр содержит ряд опций, в частности, можно выбрать необходимую область, лесхоз, лесничество, квартал и выдел, систему и тип рубок, их статус и период проведения.

"В общем перечне можно выбрать "пересмотреть" и подробно ознакомиться с тем или иным лесорубным билетом и участками, на которых происходит или будет происходить заготовка древесины, а также просмотреть на онлайн карте.

Напомним, в середине января премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в ближайшее время в Украине пройдет тотальный аудит предприятий, занимающихся вырубкой леса.

Как писало РБК-Украина, в октябре прошлого года в Украине появился электронный реестр для получения разрешений на вырубку и заготовку древесины. По состоянию на 16 октября в реестре было опубликовано 27 тысяч выданных разрешительных билетов на заготовку и вырубку леса.

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