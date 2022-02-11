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Для проверки. Боевиков на Донбассе приводили в высшую степень боеготовности

Автор: Анастасия Рокитна

Оккупантов на Донбассе приводили в высшие степени боеготовности для проверки. Контроль проведения мероприятий боевой подготовки осуществлялся российскими офицерами.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По данным разведки, в течение недели на полигонах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях проводились занятия по огневой подготовке и вождению машин с артиллерийскими, танковыми и мотострелковыми подразделениями.

"В то же время отдельные подразделения соединений и частей оккупантов приводились в высшие степени боевой готовности с целью проверки", - говорится в сообщении.

Контроль проведения мероприятий боевой подготовки и проверка подготовки личного состава осуществлялись представителями высших органов военного управления ВС РФ, добавили в ГУР.

Напомним, оккупанты восемь раз за сутки обстреливали позиции ООС.

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Донбасс