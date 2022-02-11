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Оккупанты восемь раз за сутки обстреливали позиции ООС

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Донбасс, Пятница 11 февраля 2022 07:57
Оккупанты восемь раз за сутки обстреливали позиции ООС Фото: боевики на Донбассе восемь раз открывали огонь (facebook.com/mod mil rus)
Автор: Артур Родивилов

В четверг, 10 февраля, вооруженные формирования РФ восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских действий ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС в Facebook.

В частности, неподалеку от Песков враг трижды открывал огонь из гранатометов различных систем.

В направлении Зайцево - из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Недалеко от Гранитного оккупанты били из крупнокалиберных пулеметов.

В окрестностях Попасной противник стрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, в направлении Водяного - из стрелкового оружия.

Вблизи Тарамчука российские наемники сбросили три ВОГ-17 с беспилотника.

С начала суток, 11 февраля, без обстрелов.

Напомним, за минувшие сутки, 9 февраля, боевики один раз обстреляли украинские позиции на Донбассе.

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Донбасс ООС
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