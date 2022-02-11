Оккупанты восемь раз за сутки обстреливали позиции ООС

Фото: боевики на Донбассе восемь раз открывали огонь (facebook.com/mod mil rus)

В четверг, 10 февраля, вооруженные формирования РФ восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских действий ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС в Facebook.

В частности, неподалеку от Песков враг трижды открывал огонь из гранатометов различных систем. В направлении Зайцево - из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Недалеко от Гранитного оккупанты били из крупнокалиберных пулеметов. В окрестностях Попасной противник стрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, в направлении Водяного - из стрелкового оружия. Вблизи Тарамчука российские наемники сбросили три ВОГ-17 с беспилотника. С начала суток, 11 февраля, без обстрелов.