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Для перевірки. Бойовиків на Донбасі приводили у вищу ступінь боєготовності

Автор: Анастасія Рокитна

Окупантів на Донбасі приводили у вищі ступені боєготовності для перевірки. Контроль проведення заходів бойової підготовки здійснювався російськими офіцерами.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними розвідки, протягом тижня на полігонах тимчасово окупованої території в Донецькій та Луганській областях проводились заняття з вогневої підготовки та водіння машин з артилерійськими, танковими та мотострілецькими підрозділами.

"Водночас окремі підрозділи з’єднань і частин окупантів приводились у вищі ступені бойової готовності з метою перевірки", - йдеться у повідомленні.

Контроль проведення заходів бойової підготовки та перевірка навченості особового складу здійснювались представниками вищих органів військового управління ЗС РФ, додали в ГУР.

Нагадаємо, окупанти вісім разів за добу обстрілювали позиції ООС.

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Донбас