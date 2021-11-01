Проверка COVID-сертификатов и очереди для вакцинации: как работают киевские ТРЦ в локдаун

В Киеве сегодня начали действовать усиленные карантинные ограничения для непривитых. В двух торговых центрах города огромные очереди на COVID-вакцинацию.

Более подробно в материале РБК-Украина .

Большие очереди людей к пунктам вакцинации в торговых центрах Ocean Plaza и "Гулливер". Если в Ocean Plaza люди еще соблюдают социальную дистанцию и носят маски, то в "Гулливере" видно скопление людей без соблюдения правил.

На входе в ТРЦ охранники проверяют наличие сертификатов вакцинации у посетителей.

Фото: ситуация в киевских ТРЦ (Виталий Носач, РБК-Украина)

Контроль наличия COVID-сертификатов и при входе в ресторан McDonald’s.

Фото: ситуация в Mcdonald'S (Виталий Носач, РБК-Украина)

Отметим, с сегодняшнего дня в городе начали действовать новые правила карантина. Все работники ТРЦ должны иметь COVID-документы. Все посетители - тоже.

Несовершеннолетние не имеют права посещать ТРЦ без сопровождения взрослых, у которых есть необходимые документы.

Очереди возле МВЦ

В Киеве также очереди возле пункта вакцинации в Международном выставочном центре (МВЦ).

Фото: возле Киевского МВЦ снова большие очереди (Виталий Носач, РБК-Украина)

Новые правила карантина

Сегодня большинство общественных мест Киева (ТРЦ и непродовольственные магазины, кафе и рестораны, спортзалы и бассейны и т. п) могут работать только при условии, что все их сотрудники и все клиенты могут предъявить один из следующих документов:

свидетельство полного курса вакцинации от COVID-19 (зеленый сертификат в "Дии" или другой документ - например, бумажное свидетельство о вакцинации международного образца);

отрицательный ПЦР-тест или антиген-тест на COVID-19 (действует не более 72 часов с момента взятия мазка).

Школьники всех классов Киева сегодня выходят с каникул, но продолжат обучение в дистанционном режиме.