Перевірка COVID-сертифікатів та черги для вакцинації: як працюють київські ТРЦ в локдаун

У Києві сьогодні почали діяти посилені карантинні обмеження для невакцинованих. У двох торгових центрах міста величезні черги на COVID-вакцинацію.

Більш детально в матеріалі РБК-Україна .

Великі черги людей до пунктів вакцинації у торгових центрах Ocean Plaza та "Гулівер". Якщо в Ocean Plaza люди ще дотримуються соціальної дистанції та носять маски, то в "Гулівер" видно скупчення людей без дотримання правил.

На вході до ТРЦ охоронці перевіряють наявність сертифікатів вакцинації у відвідувачів.

Фото: ситуація в київських ТРЦ (Віталій Носач, РБК-Україна)

Контроль наявності COVID-сертифікатів і при вході в ресторан McDonald’s.

Фото: ситуація в McDonald’s (Віталій Носач, РБК-Україна)

Зазначимо, з сьогоднішнього дня у місті почали діяти нові правила карантину. Всі працівники ТРЦ зобов'язані мати COVID-документи. Всі відвідувачі - теж.

Неповнолітні не мають права відвідувати ТРЦ без супроводу дорослих, у яких є необхідні документи.

Черги біля МВЦ

У Києві також черги біля пункту вакцинації у Міжнародному виставковому центрі (МВЦ).

Фото: біля київського МВЦ знову великі черги (Віталій Носач, РБК-Україна)

Нові правила карантину

Від сьогодні більшість громадських місць Києва (ТРЦ та непродовольчі магазини, кафе та ресторани, спортзали та басейни тощо) можуть працювати лише за умови, що всі їхні співробітники та всі клієнти можуть пред’явити один з таких документів:

свідоцтво повного курсу вакцинації від COVID-19 (зелений сертифікат в Дії чи інший документ - наприклад, паперове свідоцтво про вакцинацію міжнародного зразка);

негативний ПЛР-тест чи антиген-тест на COVID-19 (діє не більше 72 годин з моменту взяття мазка).

Школярі всіх класів Києва сьогодні виходять із канікул, але продовжать навчання у дистанційному режимі.