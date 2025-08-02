Провела 11 років в окупації: в Україну повернули дівчину, яка протистояла "руському міру"

З тимчасово окупованих територій в Україну вдалось повернути дівчину, яка 11 років провела в окупації.

Як повідомляє РБК-Україна , про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Вдалося врятувати з тимчасово окупованої території 19-річну дівчину, яка провела в окупації майже 11 років. Вона свідомо уникала будь-яких контактів із окупаційною владою та відмовлялася брати участь у заходах із нав’язування проросійської ідеології", - написав Єрмак.

За його словами, попри всі обмеження, дівчина дистанційно закінчила українську школу та вступила до українського ЗВО.

Депортація українських дітей

Варто нагадати, що за даними омбудсмена Дмитра Лубінця, з початку повномасштабного вторгнення Росія депортувала з України понад 19,5 тисячі дітей. Однак ці цифри - приблизні, реальна кількість викрадених дітей може бути більшою.

Наразі відомо, що додому вдалося повернути більш ніж тисячу маленьких українців.