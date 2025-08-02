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Провела 11 років в окупації: в Україну повернули дівчину, яка протистояла "руському міру"

Субота 02 серпня 2025 16:10
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Провела 11 років в окупації: в Україну повернули дівчину, яка протистояла "руському міру" Ілюстративне фото: в Україну повернули дівчину, яка протистояла "руському міру" (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

З тимчасово окупованих територій в Україну вдалось повернути дівчину, яка 11 років провела в окупації.

Як повідомляє РБК-Україна, про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Вдалося врятувати з тимчасово окупованої території 19-річну дівчину, яка провела в окупації майже 11 років. Вона свідомо уникала будь-яких контактів із окупаційною владою та відмовлялася брати участь у заходах із нав’язування проросійської ідеології", - написав Єрмак.

За його словами, попри всі обмеження, дівчина дистанційно закінчила українську школу та вступила до українського ЗВО.

Депортація українських дітей

Варто нагадати, що за даними омбудсмена Дмитра Лубінця, з початку повномасштабного вторгнення Росія депортувала з України понад 19,5 тисячі дітей. Однак ці цифри - приблизні, реальна кількість викрадених дітей може бути більшою.

Наразі відомо, що додому вдалося повернути більш ніж тисячу маленьких українців.

Зазначимо, що саме депортація українських дітей стала причиною для видачі Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової.

Більше подробиць про те, як Росія краде і ламає українських дітей – читайте у матеріалі РБК-Україна.

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