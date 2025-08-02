Провела 11 лет в оккупации: в Украину вернули девушку, которая противостояла "русскому миру"

С временно оккупированных территорий в Украину удалось вернуть девушку, которая 11 лет провела в оккупации.

Как сообщает РБК-Украина , об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Удалось спасти с временно оккупированной территории 19-летнюю девушку, которая провела в оккупации почти 11 лет. Она сознательно избегала любых контактов с оккупационными властями и отказывалась участвовать в мероприятиях по навязыванию пророссийской идеологии", - написал Ермак.

По его словам, несмотря на все ограничения, девушка дистанционно закончила украинскую школу и поступила в украинский вуз.

Депортация украинских детей

Стоит напомнить, что по данным омбудсмена Дмитрия Лубинца, с начала полномасштабного вторжения Россия депортировала из Украины более 19,5 тысячи детей. Однако эти цифры - приблизительные, реальное количество похищенных детей может быть больше.

Сейчас известно, что домой удалось вернуть более тысячи маленьких украинцев.