Провела 11 лет в оккупации: в Украину вернули девушку, которая противостояла "русскому миру"
С временно оккупированных территорий в Украину удалось вернуть девушку, которая 11 лет провела в оккупации.
Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
"Удалось спасти с временно оккупированной территории 19-летнюю девушку, которая провела в оккупации почти 11 лет. Она сознательно избегала любых контактов с оккупационными властями и отказывалась участвовать в мероприятиях по навязыванию пророссийской идеологии", - написал Ермак.
По его словам, несмотря на все ограничения, девушка дистанционно закончила украинскую школу и поступила в украинский вуз.
Депортация украинских детей
Стоит напомнить, что по данным омбудсмена Дмитрия Лубинца, с начала полномасштабного вторжения Россия депортировала из Украины более 19,5 тысячи детей. Однако эти цифры - приблизительные, реальное количество похищенных детей может быть больше.
Сейчас известно, что домой удалось вернуть более тысячи маленьких украинцев.
Отметим, что именно депортация украинских детей стала причиной для выдачи Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.
Больше подробностей о том, как Россия ворует и ломает украинских детей - читайте в материале РБК-Украина.