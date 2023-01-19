Фото: За проведение "референдума" в Херсонской области женщину осудили на пять лет (Виталий Носач, РБК-Украина)

Жительница Бериславского района помогала россиянам провести "референдум" в Херсонской области. После деоккупации часть региона ее задержали и осудили на 5 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приговор, опубликованный в Едином государственном реестре судебных решений.

"В селе Новоалександровка Бериславского района Херсонской области местная жительница согласилась возглавить "участковую избирательную комиссию" по проведению этого незаконного "референдума", - говорится в сообщении. Как отмечается, обвиняемая занималась подомовым обходом жителей села Михайловка, раздавала "бюллетени" и принимала меры по их заполнению, а затем отдавала "комиссии" для подсчета. После задержания ей объявили о подозрении в коллаборационной деятельности. Женщина заключила соглашение с прокурором и суд назначил ей 5 лет лишения свободы.