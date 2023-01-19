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За проведение "референдума" в Херсонской области женщину осудили на пять лет

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Украина, Четверг 19 января 2023 19:40
За проведение "референдума" в Херсонской области женщину осудили на пять лет Фото: За проведение "референдума" в Херсонской области женщину осудили на пять лет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Жительница Бериславского района помогала россиянам провести "референдум" в Херсонской области. После деоккупации часть региона ее задержали и осудили на 5 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приговор, опубликованный в Едином государственном реестре судебных решений.

"В селе Новоалександровка Бериславского района Херсонской области местная жительница согласилась возглавить "участковую избирательную комиссию" по проведению этого незаконного "референдума", - говорится в сообщении.

Как отмечается, обвиняемая занималась подомовым обходом жителей села Михайловка, раздавала "бюллетени" и принимала меры по их заполнению, а затем отдавала "комиссии" для подсчета.

После задержания ей объявили о подозрении в коллаборационной деятельности. Женщина заключила соглашение с прокурором и суд назначил ей 5 лет лишения свободы.

Напомним, что Служба безопасности задержала в Херсоне коллаборантку из Партии регионов. Во время оккупации города она угрожала жителям расстрелом за отказ "голосовать" на псевдореферендуме.

Правоохранители задержали трех человек в Херсонской области, поскольку во время оккупации части региона они помогали проводить "референдум". Коллаборанты угрожали расстрелом лицам, которые отказывались поставить нужную "отметку в бюллетенях".

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