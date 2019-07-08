Проведение телемоста с Россией во время войны недопустимо, - Тимошенко

Телемост между российским и украинским телеканалами – это информационная атака, составляющая гибридной войны против нашего государства. Об этом в своем Facebook написала лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

Она отметила, что "Надо поговорить" тогда, когда не будут гибнуть люди, когда будут выведены войска, когда будет восстановлена граница под контролем Украины.

"Сейчас – именно то время, когда должны немедленно действовать президент Украины, Совет нацбезопасности и обороны, Служба безопасности. Надо быстро и жестко реагировать на попытки информационно атаковать Украину", - написала Тимошенко.

По ее словам, Зеленский сейчас должен обезвредить информационное оружие, которое запустила на территорию Украины предыдущая власть.

Тимошенко убеждена, что свое слово должен немедленно высказать Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.

"Самое время дать себе ответ на вопрос, готовы ли вы стать на защиту Украины на своей линии фронта. Просто подумайте, как этот телемост будут смотреть наши воины на передовой, матери и дети погибших героев, ветераны АТО, судьбы которых искалечены войной. Искать путь к победному завершению этой войны нужно. Но не с ножом в спине", – подчеркнула Тимошенко.

Напомним, телеканал NewsOne, который собирается провести телемост с Российской Федерацией, объяснил такое решение "важностью диалога между народами Украины и России".