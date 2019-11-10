Проведение местных выборов зависит от темпов децентрализации, - Корниенко

Проведение местных выборов зависит от скорости завершения реформы децентрализации. Об этом в рассказал первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, выборы могут состояться раньше, если будет завершена реформа.

"Мы стоим на том, что местные выборы должны завершить реформу децентрализации. Если реформа децентрализации будет завершена ранее чем за 70 дней до местных выборов по Конституции. Тогда, возможно, что они будут ранее. Возможно, это будет конец весны. Но не стоит воспринимать местные выборы как то, что мы будем всеми путями пытаться раньше их сделать. Есть логика реформы децентрализации. Мы все понимаем, что надо ее доделать. И, конечно, все закончится местными выборами. Они будут в следующем году, скажу вам так", - заявил Корниенко.

Ранее министр финансов Оксана Маркарова озвучила сумму, которая предусмотрена бюджетом-2020 на проведение местных выборов. По ее словам, эту сумму не меняли во втором чтении и ее должно хватить на проведение всех выборов в 2020 году.

Как писало РБК-Украина, глава Центральной избирательной комиссии Украины Олег Диденко заявил, что досрочные местные выборы в Украине могут пройти только точечно и по решению суда.