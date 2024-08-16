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Провайдери та мобільні оператори зможуть забронювати всіх працівників: які умови

Фото: Провайдерам та мобільним операторам дозволили бронювати працівників (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Великі інтернет-провайдери та мобільні оператори зможуть забронювати всіх працівників. Сьогодні, 16 серпня, уряд підтримав зміни до постанови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Міністерства цифрової трансформації України Михайла Федорова.

Міністр наголосив, що аварійні бригади провайдерів та операторів відновлюють телеком-інфраструктуру, щоб попри знеструмлення й обстріли в українців був звʼязок та інтернет. 

Компанії зможуть забронювати працівників бригад, щоб люди й надалі могли залишатися на звʼязку. Детальні вимоги до компаній міністр представив у вигляді інфографіки:

Ключові умови для бронювання працівників:

  • в компаній має бути статус критично важливого підприємства
  • вона повинна виконувати вимоги НЦУ. 

"Президент поставив завдання стабілізувати мобільний звʼязок та інтернет під час знеструмлень, рішення про бронювання працівників - один із необхідних кроків. Знеструмлення не повинні впливати на базові життєві потреби людей", - пояснив Федоров.

Бронювання працівників

Бронювання військовозобов'язаних працівників - це надання тимчасової відстрочки від мобілізації ключовим працівникам підприємства, які є критично важливими для забезпечення їх стабільного функціонування.

РБК-Україна повідомляло, що наприкінці минулого місяця Кабінет міністрів і Міністерство інфраструктури спростили бронювання для перевізників.

Мало того, наразі усі критично важливі підприємства можуть забронювати своїх працівників через застосунок "Дія". Детальніше про те, як забронювати працівників, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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Мобілізація в Україні