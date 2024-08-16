Провайдеры и мобильные операторы смогут забронировать всех работников: какие условия

Министр подчеркнул, что аварийные бригады провайдеров и операторов восстанавливают телеком-инфраструктуру, чтобы, несмотря на обесточивание и обстрелы, у украинцев была связь и интернет.

Компании смогут забронировать работников бригад, чтобы люди и дальше могли оставаться на связи. Подробные требования к компаниям министр представил в виде инфографики:

Ключевые условия для бронирования работников:

у компаний должен быть статус критически важного предприятия

она должна выполнять требования НЦУ.

"Президент поставил задачу стабилизировать мобильную связь и интернет во время обесточиваний, решение о бронировании работников - один из необходимых шагов. Обесточивание не должны влиять на базовые жизненные потребности людей", - пояснил Федоров.