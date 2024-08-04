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Підприємства можуть забронювати своїх працівників через "Дію": алгоритм

Україна, Неділя 04 серпня 2024 15:13
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Підприємства можуть забронювати своїх працівників через "Дію": алгоритм Фото: підприємства можуть забронювати своїх працівників (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Усі критично важливі підприємства можуть забронювати своїх працівників через застосунок "Дія". Для цього потрібно оформити онлайн-форму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Запорізької обласної військової адміністрації.

Як працює механізм бронювання

  • Керівник підприємства звертається до порталу "Дія" та надає дані відповідальної особи, наприклад керівника кадрової служби.
  • Кадровик вносить всю необхідну інформацію.
  • Після цього керівник своїм електронним цифровим підписом підтверджує необхідність бронювання працівника.

Коли заявки оформлені правильно, статус надається автоматично протягом години.

"Інформація в реєстрі "Оберіг" оновлюється також автоматично", – повідомив заступник голови Запорізької ОДА Володимир Чередніченко.

Для підприємства бронювання діє протягом 12 місяців з моменту, коли воно отримало статус критично важливого. Також бронювання працює протягом строку дії контракту підприємства з Міністерством оборони.

Бронювання від мобілізації

Нагадаємо, в Україні для співробітників критично важливих для економіки країни підприємств, які є військовозобов'язаними, передбачили можливість бронювання від мобілізації.

Директор Департаменту з розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Валерій Ткач раніше повідомляв, скільки компаній скористались електронним бронюванням в "Дії".

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