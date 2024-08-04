Підприємства можуть забронювати своїх працівників через "Дію": алгоритм

Усі критично важливі підприємства можуть забронювати своїх працівників через застосунок "Дія". Для цього потрібно оформити онлайн-форму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Запорізької обласної військової адміністрації.

Для підприємства бронювання діє протягом 12 місяців з моменту, коли воно отримало статус критично важливого. Також бронювання працює протягом строку дії контракту підприємства з Міністерством оборони.

"Інформація в реєстрі "Оберіг" оновлюється також автоматично", – повідомив заступник голови Запорізької ОДА Володимир Чередніченко.

Бронювання від мобілізації

Нагадаємо, в Україні для співробітників критично важливих для економіки країни підприємств, які є військовозобов'язаними, передбачили можливість бронювання від мобілізації.

Директор Департаменту з розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Валерій Ткач раніше повідомляв, скільки компаній скористались електронним бронюванням в "Дії".

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