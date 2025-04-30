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Не провал спецслужб. Чому вторгнення росіян в Україну пішло не за планом: погляд з розвідки

Середа 30 квітня 2025 10:23
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Не провал спецслужб. Чому вторгнення росіян в Україну пішло не за планом: погляд з розвідки Фото: як українська розвідка та ЗСУ зірвали план Кремля (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко, Уляна Безпалько

Росія мала детальний план захоплення України за кілька днів. Але швидкі дії ЗСУ та розвідки зірвали цей сценарій.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів генерал-майор Ілля Павленко.

Вторгнення Росії 24 лютого 2022 року не була провалом спецслужб - це було ретельно сплановано та продумано, але зірвана завдяки швидкій реакції України.

За його словами, твердження про провал російських спецслужб є помилковим.

"Вони спрацювали. І якщо навіть тоді ходили чутки, що арештували відповідального керівника 5-ї служби ФБС Бєсєду, то зараз, виявилось, він входить до переговорної групи зі США. Тобто йому продовжують довіряти", - підкреслив Павленко.

План РФ передбачав блискавичне блокування стратегічних об’єктів, захоплення електростанцій і створення ілюзії перевороту через повернення Януковича.

"Деякі моменти свого плану вони виконали. Російська мотопіхота, згідно з їхнім планом, який здобув ГУР, мала перерізати Житомирську трасу - вони туди доїхали і перерізали її. Але ЗСУ та Сили оборони загалом допомогли організувати оборону, завадили висадці великого десанту у Гостомелі та Василькові", - розповів він.

Проте українські сили завадили реалізації цього сценарію. Завдяки підготовці ЗСУ, перекиданню військ і роботі розвідки плани Кремля були зірвані.

"Нагадаю, очільник воєнної розвідки був першим, хто ще в листопаді 2021 року попереджав, що це вторгнення відбудеться і детально розповідав про напрямки ударів противника", - додав Павленко.

На думку генерала, план Росії був спрямований не на війну, а на швидкий переворот через деморалізацію українського керівництва. Але цього не сталося - Україна вистояла.

Війна в Україні

Російські війська масштабно вторглися в Україну 24 лютого 2022 року. Зокрема, були захоплені Херсон, Маріуполь, Енергодар та інші міста. Наприклад, щоб захопити Маріуполь, росіяни влаштовували постійні бомбардування міста.

Детальніше про вторгнення РФ у матеріалі РБК-Україна.

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