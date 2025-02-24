Три роки великої війни. Як почалося вторгнення РФ в Україну: хроніка 24 лютого 2022

Рівно 3 роки тому Росія розпочала широкомасштабне вторгнення в Україну. 24 лютого 2022 армія ворога прорвала державний кордон на кількох напрямках, атакувала ракетами міста по всій країні.

Яким був перший день великої війни - в хроніці подій РБК-Україна .

00:00 В Україні почав діяти режим надзвичайного стану. Верховна рада проголосувала за його введення кількома годинами раніше на тлі загрози збройної агресії РФ, яка накопичила сотні тисяч військових поблизу українських кордонів.

00:20 Україна звернулася до Ради безпеки ООН для скликання термінового засідання через звернення ватажків самопроголошених "Л/ДНР" до глави РФ Путіна із закликом ввести війська.

00:40 Президент України виступив зі зверненням до громадян, у якому заявив, що керівництво Росії схвалило крок російських військ вперед і вторгення може розпочатися будь-якої миті.

Зеленський наголосив, що в разі наступу військ ворога українці будуть оборонятися. Також глава держави розповів, що ініціював розмову з лідером РФ Путіним, але "у відповідь була тиша".

01:45 Кібератаки на сайти держустанов України, що почалися вдень 23 лютого, продовжуються. Не працюють портали Кабміну, МЗС та СБУ.

03:30 Перші російські диверсійні групи намагалися увійти на територію України. З ними у бій вступили чергові наряди прикордонників, зокрема на КПП "Каланчак" на адмінкордоні з тимчасово окупованим Кримом. Російські війська заходять на Луганщину.

04:30 Український повітряний простір було закрито для польотів цивільної авіації.

04:35 Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш на засіданні Радбезу закликав Володимира Путіна зупинити свої війська.

"Якщо загроза справжня, хочу сказати: президенте Путіне, зупиніть свої війська, щоб вони не атакували Україну, дайте шанс миру та багатьом людям, що вже загинули", - сказав Гуттереш.

04:50 Кремлівський лідер Володимир Путін підтримав звернення ватажків "Л-ДНР" про введення військ та оголосив про початок так званої "спеціальної військової операції" з метою "денацифікації та демілітаризації України".

05:00 Стало відомо про перші вибухи у Харкові. Їх чули у кількох районах - на Салтівці, Олексіївці тощо. Також з'явилася інформація про вибухи в Києві, Дніпрі, Одесі, Миколаєві, Житомирі, Запоріжжі, Донецькій, Луганській, Херсонській, Чернігівській та Сумській областях.

Росіяни атакували центри військового управління, аеродроми та військові склади.

У Генеральному штабі повідомили, що ворожі війська близько 05:00 24 лютого здійснили ракетно-бомбові удари по аеродромах в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці, а також по військових об’єктах ЗСУ. Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону.

Фото: дим з аеродрому в Чугуєві (Getty Images)

05:50 У Луганській області оголосили загальну евакуацію населення.

06:10 Почалася евакуація з міжнародного аеропорту "Бориспіль".

06:40 Президент Володимир Зеленський виступив із терміновим зверненням та заявив, що в Україні буде запроваджено воєнний стан.

"Шановні громадяни України. Сьогодні вранці президент Путін оголосив про введення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та нашим прикордонникам, прикордонним загонам. В західних містах України було чутно вибухи. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Хвилину тому я провів розмову із президентом Байденом. США вже почали гуртувати міжнародну підтримку.

Сьогодні від вас, від кожного з вас потрібно спокій. По можливості лишайтесь вдома. Ми працюємо. Армія працює, працює весь сектор безпеки та оборони України. На зв'язку з вами постійно буду я, РНБО", - заявив Володимир Зеленський.

07:00 Стало відомо про захоплення селищ Городище та Мілове на Луганщині.

За інформацією ДСНС внаслідок обстрілів виникли пожежі:

Хмельницька область: внаслідок артобстрілу загоряння складу військової частини м. Старокостянтинів.

Дніпропетровська область: м. Краснопілля та Марганець (пожежа на військових складах).

Вінницька область: м. Тульчин та с. Бохан (пожежа у військових частинах).

Луцьк - підірвано телевежу.

Київська область: пожежа військової частини поблизу м. Бровари.

Івано-Франківськ: ракета влучила у військову частину.

07:40 Російські окупанти пішли на прорив із Білорусі через Чорнобильську зону відчуження. Охорона ЧАЕС вступила в бій з ворожими військами.

08:00 З'явилися дані від командування Об’єднаних Сил про збиття 5 літаків та гелікоптера РФ.

08:10 Верховна рада проголосувала за введення воєнного стану в Україні.

08:55 у Держприкордонслужбі повідомили, що російська військова техніка порушила державний кордон в Чернігівській, Сумській, Луганській, Харківській областях.

В Чернігівській області ворожа техніка пройшла через пункти пропуску "Сеньківка" та "Гремяч" і на інших напрямках. Також рух колон відбувся через пункт пропуску "Бударки" в Харківській області та на напрямку пункту пропуску "Мілове" в Луганській області. Обстрілу піддалися більшість прикордонних підрозділів Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Житомирської областей.

09:26 "Укрзалізниця" повідомляє про запуск евакуаційних поїздів зі східних регіонів країни.

09:50 Міністр оборони Олексій Рєзніков закликав українців вступати до територіальної оборони та отримувати зброю.

10:00 Російські війська були помічені на окружній дорозі біля Харкова. Вони виставили блокпости, загородження, танки, та спробували піти на прорив в саме місто, але зустріли опір ЗСУ. Українські військові спалили 4 танки окупантів.

10:53 Корабель російського флоту "Москва" атакував острів Зміїний. Українські прикордонники стали в оборону. Саме тоді на наказ окупантів здатися від українців пролунала фраза про "рускій воєнний корабль".

11:10 У Польщі поблизу українського кордону почали працювати пункти прийому біженців.

Фото: люди на вокзалі Львова чекають на потяг до Польщі (Getty Images)

11:29 Внаслідок обстрілу Чугуєва на Харківщині загинула дитина.

11:30 Володимир Зеленський закликав усіх українців із бойовим досвідом прибути до місцевих ТЦК. Також він повідомив про розрив дипломатичних відносин із Росією.

12:15 Вибухи в Києві та Броварах, в яких знаходився центр командування Сил спеціальних операцій.

12:30 Бої за Гостомель. Росіяни намагаються захопити аеродром "Антонов". Боротьбу за населений пункт і аеродром вела неповна бригада Нацгвардії України проти кількох десятків вертольотів і російського спецназу.

12:58 Російські окупанти захопили головну споруду Північно-Кримського каналу в місті Таврійськ, а також Каховську ГЕС.

13:10 Військові 93-ої окремої механізованої бригади ЗСУ взяли в полон перших російських окупантів.

13:13 Росія пішла на прорив у Київській області. Військова техніка зайшла через пункт пропуску "Вільча", але українські сили прийняли бій.

13:54 Між селом Жуківці та Трипілля на Київщині впав військовий літак ЗСУ На борту перебувало 14 людей, загинуло 5 осіб.

Фото: аварія літака в Київській області (t.me/dsns_telegram)

14:08 В Офісі президента повідомили про можливу спробу росіян проникнути в урядовий квартал Києва.

15:00 Росіяни намагаються просуватися на Сумщині. Бої біля Конотопу.

15:38 Війська РФ запустили чотири балістичні ракети з території Білорусі.

15:50 Київський міський голова Віталій Кличко повідомив, що всі станції метро під час тривоги будуть доступні для людей впродовж усієї доби.

16:18 В районі Глухова на Сумщині ЗСУ застосували комплекси "Javelin" та знешкодили колону техніки РФ з 15 танків.

16:09 Спроба окупантів прорвати оборону на Донеччині в районі населеного пункту Піщевик, але ЗСУ відбили атаку і знищили три танки.

17:10 Київ першим із українських міст запровадив комендантську годину з 22:00 до 07:00. За ним відповідні обмеження було прийнято в інших регіонах.

Фото: затори на дорогах столиці 24 лютого 2022 (Getty Images)

17:36 Під Черніговом в полон здався весь розвідувальний взвод 74 мотострілецької бригади Росії.

17:42 Українські військові заблокували десант РФ на аеродромі у Гостомелі, а президент Володимир Зеленський віддав наказ на знищення ворога.

18:09 У Харкові зупинили роботу метро через загрозу ракетних ударів.

19:04 Росіяни захопили Чорнобильську АЕС. Персонал станції опинився у заручниках.

20:00 На базах ОДА створюють військові адміністрації.

20:55 Озвучено втрати України у перший день війни: загинуло 57 осіб, понад 160 українців отримали поранення. Щодо російських втрат, то Офіс президента називав цифру понад 400 осіб.

21:00 Після запеклого бою російські окупанти все ж захопили острів Зміїний.

22:27 З'явилася інформація про знищення російського десанту у Гостомелі.

22:57 Українським чоловікам віком від 18 до 60 років обмежили виїзд за кордон через воєнний стан.

23:00 Колони військової техніки РФ дісталися до Конотопа в Сумській області, де отримали жорстоку відсіч українців.

Близько опівночі президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження загальної мобілізації військовозобов'язаних.