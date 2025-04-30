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Не провал спецслужб. Почему вторжение россиян в Украину пошло не по плану: взгляд из разведки

Среда 30 апреля 2025 10:23
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Не провал спецслужб. Почему вторжение россиян в Украину пошло не по плану: взгляд из разведки Фото: как украинская разведка и ВСУ сорвали план Кремля (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко, Ульяна Безпалько

Россия имела детальный план захвата Украины за несколько дней. Но быстрые действия ВСУ и разведки сорвали этот сценарий.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал генерал-майор Илья Павленко.

Вторжение России 24 февраля 2022 года не было провалом спецслужб - это было тщательно спланировано и продумано, но сорвано благодаря быстрой реакции Украины.

По его словам, утверждение о провале российских спецслужб является ошибочным.

"Они сработали. И если даже тогда ходили слухи, что арестовали ответственного руководителя 5-й службы ФБС Беседу, то сейчас, оказалось, он входит в переговорную группу с США. То есть ему продолжают доверять", - подчеркнул Павленко.

План РФ предусматривал молниеносное блокирование стратегических объектов, захват электростанций и создание иллюзии переворота из-за возвращения Януковича.

"Некоторые моменты своего плана они выполнили. Российская мотопехота, согласно их плану, который получил ГУР, должна была перерезать Житомирскую трассу - они туда доехали и перерезали ее. Но ВСУ и Силы обороны в целом помогли организовать оборону, помешали высадке большого десанта в Гостомеле и Василькове", - рассказал он.

Однако украинские силы помешали реализации этого сценария. Благодаря подготовке ВСУ, переброске войск и работе разведки планы Кремля были сорваны.

"Напомню, глава военной разведки был первым, кто еще в ноябре 2021 года предупреждал, что это вторжение состоится и подробно рассказывал о направлениях ударов противника", - добавил Павленко.

По мнению генерала, план России был направлен не на войну, а на быстрый переворот через деморализацию украинского руководства. Но этого не произошло - Украина выстояла.

Война в Украине

Российские войска масштабно вторглись в Украину 24 февраля 2022 года. В частности, были захвачены Херсон, Мариуполь, Энергодар и другие города. Например, чтобы захватить Мариуполь, россияне устраивали постоянные бомбардировки города.

Подробнее о вторжении РФ в материале РБК-Украина.

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