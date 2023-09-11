Провал Польщі та продовження казахського дива: що сталося у відборі до Євро-2024

Шостий тур кваліфікації перед чемпіонатом Європи 2024 року стартував напередодні дев'ятьма матчами. Свої поєдинки виграли збірні Казахстану, Молдови, Данії, Чорногорії, Албанії, Греції, Нідерландів, Сербії та Словенії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Казахам для домашньої перемоги над Північною Ірландією вистачило й одного забитого м'яча. Класний гол на 27-й хвилині оформив Самородов. Він отримав передачу від Бейсебекова перед штрафним, обіграв оборонця і поклав у дальній кут. Тепер Казахстан набрав 12 очок і разом із фінами (12 пунктів), Данією і Словенією (по 13) веде боротьбу за путівку на форум.

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Зате збірна Польщі продовжила невдалий відбір поразкою у Тірані. Повели албанці в рахунку завдяки шедевру Асані. Той прийняв м'яч на правому фланзі атаки та розкішно пробив у дальню дев'ятку. А після перерви нападник Даку реалізував момент відразу ж після появи на заміну.

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Вольову перемогу здобули Нідерланди. Ірландці забили першими зусиллями Іди, який реалізував пенальті в дебюті. "Ораньє" відігралися теж завдяки одинадцятиметровому – Гакпо пробив точно в кут. А вирвав перемогу для нідерландців Вегхорст, який завершив класну атаку на старті другої половини.

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Героєм Сербії став форвард Мітровіч. У поєдинку проти Литви в Каунасі балканець оформив хет-трик ще до перерви. Двічі він забив головою, а в епізоді з третім голом замкнув простріл Тадіча з лівого флангу. Балтійці лише змогли уникнути розгрому зусиллями Паулаускаса.

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Турнірні таблиці груп B, E, G: