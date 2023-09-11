Провал Польши и продолжение казахского чуда: что произошло в отборе к Евро-2024

Шестой тур квалификации перед чемпионатом Европы 2024 стартовал накануне девятью матчами. Свои поединки выиграли сборные Казахстана, Молдовы, Дании, Черногории, Албании, Греции, Нидерландов, Сербии и Словении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Казахам для домашней победы над Северной Ирландией хватило и одного забитого мяча. Классный гол на 27-й минуте оформил Самородов. Он получил передачу от Бейсебекова перед штрафным, обыграл защитника и уложил в дальний угол. Теперь Казахстан набрал 12 очков и вместе с финнами (12 пунктов), Данией и Словенией (по 13) ведет борьбу за путевку на форум.

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Зато сборная Польши продолжила неудачный отбор поражением в Тиране. Повели албанцы в счете благодаря шедевру Асани. Тот принял мяч на правом фланге атаки и роскошно пробил в дальнюю девятку. А после перерыва нападающий Даку реализовал момент сразу же после появления на замену.

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Волевую победу одержали Нидерланды. Ирландцы забили первыми усилиями Иды, реализовавшего пенальти в дебюте. "Оранье" отыгрались тоже благодаря одиннадцатиметровому – Гакпо пробил точно в угол. А вырвал победу для нидерландцев Вегхорст, завершивший классную атаку на старте второй половины.

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Героем Сербии стал форвард Митрович. В поединке против Литвы в Каунасе балканец оформил хет-трик еще до перерыва. Дважды он забил головой, а в эпизоде с третьим голом замкнул прострел Тадича с левого фланга. Балтийцы лишь смогли избежать разгрома усилиями Паулаускаса.

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Турнирные таблицы групп B, E, G: