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Провал під Вугледаром послабив віру росіян у здатність розпочати новий масштабний наступ на сході України, - ISW

Фото: Провал під Вугледаром послабив віру росіян у здатність розпочати новий масштабний наступ на сході України (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Росіяни готуються посилити свої атаки на сході України в найближчі кілька тижнів. Однак ворог не має ресурсів, необхідних для початку широкомасштабної наступальної операції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають що, російські мілблогери

Як вказують в ISW, один із наближених до Кремля мілблогерів

"Мілблогер відреагував на

В Інституті вивчення війни додали, що

  • Розбіжність між обмеженими російськими просуваннями в районі Бахмута та відсутністю суттєвих просувань в інших місцях може підтвердити зауваження про те, що армія РФ не в змозі забезпечити швидкий наступ за допомогою традиційної механізованої маневрової війни.
  • Засновник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин намагається врятувати свій вплив, що падає, оскільки Кремль продовжує відсторонювати його та його найманців.
  • У ніч з 10 на 11 лютого російські війська завдали ударів з повітря, ракет, повітряних і морських безпілотників по півдню України.
  • Російські війська продовжували наступальні дії поблизу Сватового та Кремінної.
  • Російські війська продовжують віддавати перевагу наступальним операціям у Донецькій області.
  • Загарбники, ймовірно, осушують Каховське водосховище на північ від окупованої Запорізької області.
  • Пригожин підтвердив, що ПВК "Вагнер" припинила вербування в російських в'язницях через закінчення терміну дії угоди з Міністерством оборони РФ.

Нагадаємо, Росія за три дні втратила під Вугледаром та Авдіївкою понад 100 одиниць військової техніки.

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ВугледарВійна Росії проти України