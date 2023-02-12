Провал під Вугледаром послабив віру росіян у здатність розпочати новий масштабний наступ на сході України, - ISW

Як вказують в ISW, один із наближених до Кремля мілблогерів
"Мілблогер відреагував на
В Інституті вивчення війни додали, що
Розбіжність між обмеженими російськими просуваннями в районі Бахмута та відсутністю суттєвих просувань в інших місцях може підтвердити зауваження про те, що армія РФ не в змозі забезпечити швидкий наступ за допомогою традиційної механізованої маневрової війни.
Засновник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин намагається врятувати свій вплив, що падає, оскільки Кремль продовжує відсторонювати його та його найманців.
У ніч з 10 на 11 лютого російські війська завдали ударів з повітря, ракет, повітряних і морських безпілотників по півдню України.
Російські війська продовжували наступальні дії поблизу Сватового та Кремінної.
Російські війська продовжують віддавати перевагу наступальним операціям у Донецькій області.
Загарбники, ймовірно, осушують Каховське водосховище на північ від окупованої Запорізької області.
Пригожин підтвердив, що ПВК "Вагнер" припинила вербування в російських в'язницях через закінчення терміну дії угоди з Міністерством оборони РФ.