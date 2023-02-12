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Провал под Угледаром ослабил веру россиян в способность начать новое масштабное наступление на востоке Украины, - ISW

Фото: Провал под Угледаром ослабил веру россиян в способность начать новое масштабное наступление на востоке Украины (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Россияне готовятся усилить свои атаки на востоке Украины в ближайшие несколько недель. Однако враг не имеет ресурсов, необходимых для начала широкомасштабной наступательной операции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что российские милблогеры

Как указывают в ISW, один из приближенных

"Милблогер отреагировал на

В Институте изучения войны добавили, что

  • Разница между ограниченными российскими продвижениями в районе Бахмута и отсутствием существенных продвижений в других местах может подтвердить замечание о том, что армия РФ не в состоянии обеспечить быстрое наступление с помощью традиционной механизированной маневровой войны.
  • Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пытается спасти свое влияние, что падает, поскольку Кремль продолжает отстранять его и его наемников.
  • В ночь с 10 на 11 февраля российские войска нанесли удары с воздуха, ракет, воздушных и морских беспилотников по югу Украины.
  • Российские войска продолжали наступательные действия вблизи Сватова и Кременной.
  • Российские войска продолжают отдавать предпочтение наступательным операциям в Донецкой области.
  • Захватчики, вероятно, осушают Каховское водохранилище к северу от оккупированной Запорожской области.
  • Пригожин подтвердил, что ЧВК "Вагнер" прекратил вербовку в российских тюрьмах из-за истечения срока действия соглашения с Министерством обороны РФ.

Напомним, Россия за три дня потеряла под Угледаром и Авдеевкой более 100 единиц военной техники.

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ВугледарВойна России против Украины