Провал под Угледаром ослабил веру россиян в способность начать новое масштабное наступление на востоке Украины, - ISW

Разница между ограниченными российскими продвижениями в районе Бахмута и отсутствием существенных продвижений в других местах может подтвердить замечание о том, что армия РФ не в состоянии обеспечить быстрое наступление с помощью традиционной механизированной маневровой войны.
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пытается спасти свое влияние, что падает, поскольку Кремль продолжает отстранять его и его наемников.
В ночь с 10 на 11 февраля российские войска нанесли удары с воздуха, ракет, воздушных и морских беспилотников по югу Украины.
Российские войска продолжали наступательные действия вблизи Сватова и Кременной.
Российские войска продолжают отдавать предпочтение наступательным операциям в Донецкой области.
Захватчики, вероятно, осушают Каховское водохранилище к северу от оккупированной Запорожской области.
Пригожин подтвердил, что ЧВК "Вагнер" прекратил вербовку в российских тюрьмах из-за истечения срока действия соглашения с Министерством обороны РФ.