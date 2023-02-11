Провал наступу окупантів біля Вугледара посилив критику командування військ РФ, - ISW

Нещодавні кадри невдалого російського штурму під Вугледаром Донецької області викликали нову хвилю критики військового командування окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
Російські блогери стверджують, що ті самі російські командири, які керували провальними спробами штурму 155-ї бригади морської піхоти в районі Павлівки (неподалік Вугледара) у листопаді 2022 року, несуть відповідальність за зусилля із захоплення Вугледара.
Один із російських журналістів заявив, що відповідальність за тактичні невдачі окупантів під Вугледаром несе командувач Східного угрупування військ генерал-лейтенант Рустам Мурадов. Він також закликав до публічних судів офіцерів, які неодноразово зазнають невдачі на полі бою.
Судячи з опублікованих кадрів, 155-а бригада морської піхоти, швидше за все, складається з погано навченого мобілізованого персоналу. Експерти ISW не відкидають, що систематично погана підготовка російських мобілізованих, ймовірно, продовжить призводити до тактичних невдач у війні проти України.
Раніше повідомлялося, що українські захисники влаштували засідку у ворожому тилу, знищили російську техніку та зірвали штурм окупантів на Вугледарському напрямку.
Також ми писали, що українські десантники показали знищення підрозділу росіян та бронетехніки.
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