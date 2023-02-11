Провал наступления оккупантов у Угледара усилил критику командования войск РФ, - ISW

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Российские блогеры утверждают, что те же самые российские командиры, которые руководили провальными попытками штурма 155-й бригады морской пехоты в районе Павловки (недалеко от Угледара) в ноябре 2022 года, несут ответственность за усилия по захвату Угледара.

Один из российских журналистов заявил, что ответственность за тактические неудачи оккупантов под Угледаром несет командующий Восточной группировкой войск генерал-лейтенант Рустам Мурадов. Он также призвал к публичным судам офицеров, которые неоднократно терпят неудачу на поле боя.

Судя по опубликованным кадрам, 155-я бригада морской пехоты, скорее всего, состоит из плохо обученного мобилизованного персонала. Эксперты ISW не исключают, что систематически плохая подготовка российских мобилизованных, вероятно, продолжит приводить к тактическим неудачам в войне против Украины.

Ключевые выводы ISW: