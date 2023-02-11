Провал наступления оккупантов у Угледара усилил критику командования войск РФ, - ISW

Недавние кадры неудавшегося российского штурма под Угледаром Донецкой области вызвали новую волну критики военного командования оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
Российские блогеры утверждают, что те же самые российские командиры, которые руководили провальными попытками штурма 155-й бригады морской пехоты в районе Павловки (недалеко от Угледара) в ноябре 2022 года, несут ответственность за усилия по захвату Угледара.
Один из российских журналистов заявил, что ответственность за тактические неудачи оккупантов под Угледаром несет командующий Восточной группировкой войск генерал-лейтенант Рустам Мурадов. Он также призвал к публичным судам офицеров, которые неоднократно терпят неудачу на поле боя.
Судя по опубликованным кадрам, 155-я бригада морской пехоты, скорее всего, состоит из плохо обученного мобилизованного персонала. Эксперты ISW не исключают, что систематически плохая подготовка российских мобилизованных, вероятно, продолжит приводить к тактическим неудачам в войне против Украины.
Ранее сообщалось, что украинские защитники устроили засаду во вражеском тылу, уничтожили российскую технику и сорвали штурм оккупантов на Угледарском направлении.
Также мы писали, что украинские десантники показали уничтожение подразделения россиян и бронетехники.
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