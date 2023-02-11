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Провал наступления оккупантов у Угледара усилил критику командования войск РФ, - ISW

Фото: провал наступления у Угледара усилил критику командования войск РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Недавние кадры неудавшегося российского штурма под Угледаром Донецкой области вызвали новую волну критики военного командования оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Российские блогеры утверждают, что те же самые российские командиры, которые руководили провальными попытками штурма 155-й бригады морской пехоты в районе Павловки (недалеко от Угледара) в ноябре 2022 года, несут ответственность за усилия по захвату Угледара.

Один из российских журналистов заявил, что ответственность за тактические неудачи оккупантов под Угледаром несет командующий Восточной группировкой войск генерал-лейтенант Рустам Мурадов. Он также призвал к публичным судам офицеров, которые неоднократно терпят неудачу на поле боя.

Судя по опубликованным кадрам, 155-я бригада морской пехоты, скорее всего, состоит из плохо обученного мобилизованного персонала. Эксперты ISW не исключают, что систематически плохая подготовка российских мобилизованных, вероятно, продолжит приводить к тактическим неудачам в войне против Украины.

Ключевые выводы ISW:

  • Войска РФ нанесли еще одну серию массированных ракетных ударов по территории Украины.
  • Маловероятно, что пролеты российских ракет над Румынией спровоцируют эскалацию со странами НАТО.
  • Российские войска продолжали наступательные действия северо-западнее Сватово и в районе Кременной.
  • Оккупанты продолжали наступательные действия в районах Бахмута и Авдеевки, а также на западе Донецкой области.
  • Войска РФ провели ограниченную наземную атаку на юге Запорожской области.
  • Российские власти, вероятно, вводят ограничения на въезд и выезд из России, чтобы поддержать усилия по мобилизации.
  • Коллаборанты усиливают меры по интеграции детей на оккупированных территориях Украины с помощью финансируемых Россией общественных организаций.

Ранее сообщалось, что украинские защитники устроили засаду во вражеском тылу, уничтожили российскую технику и сорвали штурм оккупантов на Угледарском направлении.

Также мы писали, что украинские десантники показали уничтожение подразделения россиян и бронетехники.

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