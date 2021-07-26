Провал Харлан и победы в теннисе: Украина сегодня без медалей на ОИ-2020

Неожиданная осечка Харлан

Одна из лидеров олимпийской команды Украины Ольга Харлан, которая до этого имела две индивидуальные бронзы по фехтованию (сабля) в Лондоне-2012 и Рио-2016, а также золото и серебро в командной сабле в Пекине-2008 и Лондоне-2012, неожиданно уступила в первой же схватке на Играх в Токио. Наша соотечественница неожиданно уступила китаянке Янь Хенью 12:15.

После поражения Харлан заявила, что не смогла справиться с эмоциями. А также, очень похоже, что решила уйти из спорта. Во всяком случае на время.

"Сейчас я очень хочу отдохнуть… морально. Хочу пожить жизнь без сабли. Хочу просыпаться и не думать сколько дней осталось до Олимпиады. Устала…", - написала Харлан в Instagram.

Спортивная гимнастика

Мужская сборная Украины в составе Игоря Радивилова, Евгения Юденкова, Петра Пахнюка и Ильи Ковтуна не смогла удачно выступить в командном многоборье. Ни в одной из шести дисциплин (вольное упражнение, опорный прыжок, конь, кольца, параллельные брусья и перекладина) украинцы не смогли показать топовые результаты, в итоге предпоследнее седьмое место в общем зачете. Победу праздновали россияне.

Прыжки в воду

В мужской синхронной вышке украинцы Алексей Середа и Олег Сербин показали лишь шестой результат, уступив более 71 очка олимпийским чемпионам британцам Томасу Дали и Мэтти Ли. Отметим, что украинцам лишь 15 и 19 лет соответственно, поэтому эти Игры были для них больше разведкой. Топовых результатов ждем уже на следующих ОИ.

Тяжелая атлетика

Еще одна молодая украинская атлетка Камила Конотоп (ей 19 лет) показала пятый результат среди женщин в весовой категории до 55 кг. Она имела четвертый результат в рывке, но в толчке была лишь на седьмом месте.

При этом здесь были установлены сразу три олимпийских рекорда - Муаттар Набиева (общее 4-е место) из Узбекистана показала в истории ОИ результат в рывке - 98 кг, а филиппинка Хидилин Диаз вошла в историю с лучшим результатом в толчке - 127 кг, а также с общим результатом - 224 кг.

Стрельба

В стендовой стрельбе украинке Ирине Маловичко немного не хватило, чтобы попасть в финал. Она заняла лишь восьмое место. Для возможности побороться за выход в финал не хватило одного балла. Чемпионкой с олимпийским рекордом стала американка Эмбер Инглиш.

Теннис

В женском одиночном разряде вновь в сложном трехсетовом поединке победу праздновала лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина. Украина уступила первый сет австралийке Айле Томльянович 4:6, однако затем взяла два последующих - 6:3 и 6:4. Завтра Свитолина в третьем раунде сыграет против гречанки Марии Саккари.

А вот в парном разряде сестры Людмила и Надежда Киченок в двух сетах разобрались с представительницами Италии Сарой Эррани и Жасмин Паолини и также прошли в третий раунд Олимпиады. Соперницы украинок станут известны позже.

Бадминтон

Единственная представительница Украины в женском одиночном разряде Мария Улитина, хоть и выиграла второй матч групповой стадии против бразильянки Фабианы Силвы, но из соревнований выбыла. Впереди еще очная встреча между Силвой и американкой Бейвень Чжан, которая в первом матче разбила Улитину в двух сетах с разницей очков +23. Таким образом, украинка уже сейчас имеет худшую разницу очков, чем Силва, и точно не сможет занять первую строчку, которая дает право пройти дальше.

Триумф молодежи

Сегодня сразу два самых молодых участника Олимпиады в Токио, скейтбордистки Момиджи Нисия (Япония) и Райссу Лил (Бразилия) завоевали золото и серебро соответственно в категории стрит. Обеим спортсменкам по 13 лет.

Всего за сегодня были разыграны еще 21 комплект медалей. Украина с двумя бронзами опустилась на 42-е место в медальном зачете. Лидируют с 13 медалями, 8 из которых золотых, представители Японии. Всего медали в Токио уже завоевывали представители 46 стран.



