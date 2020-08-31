Провал дела "Роттердам+" стал очевидным после подписания меморандума с МВФ, - Кучеренко

Бесперспективность дела "Роттердам+" стала очевидной после того, как президент подписал меморандум с Международным валютным фондом, в котором был закреплен аналогичный подход к ценообразованию на природный газ для населения.

Об этом заявил народный депутат Алексей Кучеренко на своей странице в Facebook.

"Я удивлен, что кто-то из вас удивлен закрытием дела "Роттердам+". Мне все стало ясно еще 2 июня, когда президент Зеленский подписал меморандум с Международным валютным фондом. В котором пообещал использовать такую же формулу (цена голландского хаба TTF + доставка в Украину) для определения цены газа", - написал депутат.

По его словам, утвержденная в меморандуме с МВФ газовая формула "Амстердам+" была еще более жесткой, поскольку, в отличие от "Роттердам+", распространялась на бытовых потребителей.

Депутат напомнил, что перед финальной экспертизой СБУ целый ряд экспертных учреждений не установили убытки от формулы "Роттердам+" и в целом признали ее обоснованной.

"Последней надеждой НАБУ был экспертный центр СБУ. Но подтверждать коррупционность "Роттердам+" равнозначно вынести приговор подписантам "Амстердам+", прежде всего президенту. Представить, что на такое решится председатель СБУ практически невозможно", - отметил Кучеренко.

Напомним, 28 августа САП объявила о закрытии дела "Роттердам+" из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.

Ранее финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы "Роттердам+". До этого также ни одна государственная экспертиза, проведенная по инициативе НАБУ, так и стороны защиты, не подтвердила нанесение ущерба.

Срок досудебного расследования по делу "Роттердам+" закончился 8 августа. НАБУ и САП не смогли направить дело в суд и остановили расследование на неопределенный срок.

Расследование по делу "Роттердам+" началось в марте 2017 года. В нем принимали участие 15 детективов и 7 прокуроров. Расходы бюджета на их работу оцениваются в 96 млн грн.

Формула "Роттердам+" действовала для расчета стоимости угля при установлении прогнозной оптовой цены электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 годов, и была отменена с 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии.