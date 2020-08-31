Безперспективність справи "Роттердам+" стала очевидною після того, як президент підписав меморандум з Міжнародним валютним фондом, в якому був закріплений аналогічний підхід до ціноутворення на природний газ для населення.

Про це заявив народний депутат Олексій Кучеренко на своїй сторінці в Facebook.

"Я здивований, що дехто з вас здивований закриттям справи "Роттердам+". Мені все стало зрозумілим ще 2 червня - коли президент Зеленський підписав меморандум з Міжнародним валютним фондом. В якому пообіцяв використовувати таку ж формулу (ціна голландського хабу TTF + доставка в Україну) для визначення ціни газу", - написав депутат.

За його словами, затверджена в меморандумі з МВФ газова формула "Амстердам+" була ще більш жорсткою, оскільки, на відміну від "Роттердам+", розповсюджувалась на побутових споживачів.

Депутат нагадав, що перед фінальною експертизою СБУ цілий ряд експертних установ не встановили збитки від формули "Роттердам+" і в цілому визнали її обґрунтованою.

"Останньою надією НАБУ був експертний центр СБУ. Але підтверджувати корупційність "Роттердам+" рівнозначно винести вирок підписантам "Амстердам+", насамперед президенту. Уявити, що на таке наважиться голова СБУ практично неможливо", - зазначив Кучеренко.

Нагадаємо, 28 серпня САП оголосила про закриття справи "Роттердам+" через відсутність достовірних і вичерпних доказів вини підозрюваних.

Раніше фінальна комплексна експертиза СБУ не підтвердила збитків від дії формули "Роттердам+". До цього також жодна державна експертиза, проведена як з ініціативи НАБУ, так і сторони захисту, не підтвердила завдання збитків.

Термін досудового розслідування у справі "Роттердам+" закінчився 8 серпня. НАБУ і САП не змогли направити справу в суд і зупинили розслідування на невизначений термін.

Розслідування у справі "Роттердам+" почалося в березні 2017 року. У ньому брали участь 15 детективів і 7 прокурорів. Витрати бюджету на їх роботу оцінюються в 96 млн грн.

Формула "Роттердам+" діяла для розрахунку вартості вугілля при встановленні прогнозної оптової ціни електроенергії виключно для промислових споживачів в період 2016-2019 років, й була скасована з 1 липня 2019 з введенням ринку електроенергії.