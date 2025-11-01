Протягом року десятки ректорів вишів втратять свої посади: в чому причина

Чому проводять укрупнення вишів?

Засловами заступника міністра, процес укрупнення вишів в Україні за останній час не припинився і триває далі.

У мережі МОН зараз понад 120 університетів, плюс заклади інших міністерств. Фінансовий ресурс обмежений, тому його варто спрямовувати на ефективні виші, які можуть створювати осередки розвитку в громадах, а не просто переставляти стільці без ремонтів та оновлення. Важливо розпочати цю дискусію з університетами.

"30 переміщених університетів розпорошені по різних містах України. Багато з них стикнеться з великою проблемою – нестачею фінансування на заробітні плати, бо в рамках вступної кампанії цього року вони набрали дуже символічну кількість абітурієнтів, і за формулою, їхнє фінансування за рахунок держави може зменшитись. Кожен ректор має ставити логічне питання – як я буду далі це робити? Можливо, з кимось об 'єднатися, щоб врятувати університет, колектив, команду і наукові школи, студентів", – відзначає Микола Трофименко.

За його словами, ми відходимо від тих часів, коли ректор 40 років міг бути незмінно на посаді і був фактором і впливу, коли не було дискусій щодо можливих реорганізацій, бо вони тримаються за свої крісла.

"Зараз ми перебуваємо в моменті, коли велика кількість ректорів буде мінятись. У нас буде оновлення якості адміністрацій також і через навчання в програмі розвитку академічних менеджерів", – каже співрозмовник.

Скільки ректорів втратять посади

Закон України "Про вищу освіту" передбачає можливість ректору перебувати на посаді два рази поспіль. Хитрощі, до яких вдавалися під час фейкових реорганізацій ще до 2023 року, ми не підтримуємо. Коли утворюються нові виші, це не може робитися під те, щоб та чи інша особа могла ще раз піти на цю посаду, підкреслює заступник голови МОН.

"Ми очікуємо, що в університетах будуть відбуватися зміни. Тим більше, що у великої кількості ректорів завершується другий термін", – зазначає Трофименко.

На запитання, скілкьи ректорів втратять посади, він відповів:

"Близько 50 ректорів, думаю, десь так. Це відбуватиметься поступово, і пулами будуть проходити вибори. Ми бачили вибори у Львівському національному університеті Франка і у Львівській політехніці. Абсолютно прекрасна, демократична, свідома процедура. І це було свято демократії у зрілому, ефективному колективі обох університетів: 8-9 кандидатів, дебати, стратегії, бачення, другий тур. Це красиво, правильно, і показує те, чого ми прагнемо по всій країні. У нас немає поганих чи хороших вишів. Вони всі унікальні. І від команд залежить, як вони зможуть конкурувати і залучати ресурси".

Які вигоди отримують виші після об'єднання

Університети, які об’єднуються, отримують значну підтримку: інвестиції від Світового банку на дослідне обладнання на 1,5 млн доларів, і отримають обладнання, як у провідних європейських лабораторіях. Це буде стимулювати розвиток науки в Україні.

"Хочеться, щоб в першу чергу ініціатива (щодо об'єднання – ред.) йшла від самих університетів, від регіонів і міст. Щоб міські голови і адміністрації відчули важливість інституцій для своїх регіонів. Бо вони на місцях можуть вирішувати багато проблем. З місцевого або обласного бюджету можна організувати субвенцію, допомогти зі стипендіями студентам. Можливо, придбати службове житло викладачу фізики, якого не вистачає в закладі", – підкреслює заступник міністра.