В течение года десятки ректоров вузов потеряют свои должности: в чем причина

Почему проводят укрупнение вузов?

По словам заместителя министра, процесс укрупнения вузов в Украине за последнее время не прекратился и продолжается дальше.

В сети МОН сейчас более 120 университетов, плюс учреждения других министерств. Финансовый ресурс ограничен, поэтому его следует направлять на эффективные вузы, которые могут создавать центры развития в громадах, а не просто переставлять стулья без ремонтов и обновления. Важно начать эту дискуссию с университетами.

"30 перемещенных университетов рассеяны по разным городам Украины. Многие из них столкнутся с большой проблемой – нехваткой финансирования на заработные платы, потому что в рамках вступительной кампании этого года они набрали очень символическое количество абитуриентов, и по формуле, их финансирование за счет государства может уменьшиться. Каждый ректор должен ставить логичный вопрос – как я буду дальше это делать? Возможно, с кем-то объединиться, чтобы спасти университет, коллектив, команду и научные школы, студентов", – отмечает Николай Трофименко.

По его словам, мы отходим от тех времен, когда ректор 40 лет мог быть неизменно в должности и был фактором и влияния, когда не было дискуссий относительно возможных реорганизаций, потому что они держатся за свои кресла.

"Сейчас мы находимся в моменте, когда большое количество ректоров будет меняться. У нас будет обновление качества администраций также и через обучение в программе развития академических менеджеров", – говорит собеседник.

Сколько ректоров потеряют должности

Закон Украины "О высшем образовании" предусматривает возможность ректору находиться в должности два раза подряд. Хитрости, к которым прибегали во время фейковых реорганизаций еще до 2023 года, мы не поддерживаем. Когда образуются новые вузы, это не может делаться под то, чтобы то или иное лицо могло еще раз пойти на эту должность, подчеркивает заместитель главы МОН.

"Мы ожидаем, что в университетах будут происходить изменения. Тем более, что у большого количества ректоров завершается второй срок", – отмечает Трофименко.

На вопрос, сколько ректоров потеряют должности, он ответил:

"Около 50 ректоров, думаю, где-то так. Это будет происходить постепенно, и пулами будут проходить выборы. Мы видели выборы во Львовском национальном университете Франко и во Львовской политехнике. Абсолютно прекрасная, демократическая, сознательная процедура. И это был праздник демократии в зрелом, эффективном коллективе обоих университетов: 8-9 кандидатов, дебаты, стратегии, видение, второй тур. Это красиво, правильно, и показывает то, к чему мы стремимся по всей стране. У нас нет плохих или хороших вузов. Они все уникальны. И от команд зависит, как они смогут конкурировать и привлекать ресурсы".

Какие выгоды получают вузы после объединения

Университеты, которые объединяются, получают значительную поддержку: инвестиции от Всемирного банка на исследовательское оборудование на 1,5 млн долларов, и получат оборудование, как в ведущих европейских лабораториях. Это будет стимулировать развитие науки в Украине.

"Хочется, чтобы в первую очередь инициатива (по объединению – ред.) шла от самих университетов, от регионов и городов. Чтобы городские головы и администрации почувствовали важность институтов для своих регионов. Потому что они на местах могут решать многие проблемы. Из местного или областного бюджета можно организовать субвенцию, помочь со стипендиями студентам. Возможно, приобрести служебное жилье преподавателю физики, которого не хватает в заведении", – подчеркивает заместитель министра.