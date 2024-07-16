Протягом доби зафіксовано майже 120 боєзіткнень, ворог залучав до штурму авіацію, - Генштаб

"Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони нанесли ураження по 11 районам зосередження особового складу, пункту управління, двом засобам ППО, РЛС та станції РЕБ противника", - пише Генштаб.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку відбулось 18 бойових зіткнень біля Вовчанська та Глибокого. Ворог активно залучав авіацію.

На Куп'янському напрямку відбулось п'ять атак. Відбиті штурмові дії біля Петропавлівки Харківської області й Стельмахівки у Луганській області.

На Сіверському напрямку відбито сім штурмових дій біля Білогорівки Луганської області, Роздолівки, Верхньокам’янського та Спірного Донецької області.

На Краматорському напрямку зупинено шість спроб ворога прорвати оборону в районах Григорівки та Часового Яру Донецької області.

На Торецькому напрямку росіяни атакували 14 разів, концентрували зусилля у бік Нью-Йорку та Північного. Зокрема підтримували атаки ударами авіації.

На Покровському напрямку відбито 31 штурмову дію. Ворог також активно залучав авіацію.

На Курахівському напрямку росіяни 17 разів намагались захопити укріплення українських бійців в районах Красногорівки, Парасковіївки та Карлівки.

На Времівському напрямку ворог сім разів штурмував біля Водяного, Костянтинівки та Макарівки Донецької області.

На Оріхівському напрямку росіяни три атакували в районі Малої Токмачки та Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив три невдалих штурми.

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабної війни втрати Росії у живій силі складають більше 561 тисячі терористів. Протягом минулої доби Сили оборони знищили ще 1110 росіян, а також: