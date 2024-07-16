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За сутки зафиксировано почти 120 боестолкновений, враг привлекал к штурму авиацию, - Генштаб

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 15 июля, на линии фронта состоялось 119 боевых столкновений. На ряде направлений враг активно привлекал авиацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по 11 районам сосредоточения личного состава, пункту управления, двум средствам ПВО, РЛС и станции РЭБ противника", - пишет Генштаб. 

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении состоялось 18 боевых столкновений возле Волчанска и Глубокого. Враг активно привлекал авиацию. 

На Купянском направлении состоялось пять атак. Отбиты штурмовые действия у Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки в Луганской области. 

На Северском направлении отражено семь штурмовых действий возле Белогоровки Луганской области, Раздоловки, Верхнекаменского и Спирного Донецкой области.

На Краматорском направлении остановлено шесть попыток врага прорвать оборону в районах Григорьевки и Часового Яра Донецкой области.

На Торецком направлении россияне атаковали 14 раз, концентрировали усилия в сторону Нью-Йорка и Северного. В частности поддерживали атаки ударами авиации. 

На Покровском направлении отражено 31 штурмовое действие. Враг также активно привлекал авиацию. 

На Кураховском направлении россияне 17 раз пытались захватить укрепления украинских бойцов в районах Красногоровки, Парасковиевки и Карловки. 

На Времовском направлении враг семь раз штурмовал возле Водяного, Константиновки и Макаровки Донецкой области.

На Ореховском направлении россияне трижды атаковали в районе Малой Токмачки и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении враг совершил три неудачных штурма. 

Потери России в войне

С начала полномасштабной войны потери России в живой силе составляют более 561 тысяч террористов. За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили еще 1110 россиян, а также:

  • 13 танков;
  • 36 боевых бронированных машин;
  • 44 артиллерийских системы.

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