За сутки зафиксировано почти 120 боестолкновений, враг привлекал к штурму авиацию, - Генштаб

"Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по 11 районам сосредоточения личного состава, пункту управления, двум средствам ПВО, РЛС и станции РЭБ противника", - пишет Генштаб.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении состоялось 18 боевых столкновений возле Волчанска и Глубокого. Враг активно привлекал авиацию.

На Купянском направлении состоялось пять атак. Отбиты штурмовые действия у Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки в Луганской области.

На Северском направлении отражено семь штурмовых действий возле Белогоровки Луганской области, Раздоловки, Верхнекаменского и Спирного Донецкой области.

На Краматорском направлении остановлено шесть попыток врага прорвать оборону в районах Григорьевки и Часового Яра Донецкой области.

На Торецком направлении россияне атаковали 14 раз, концентрировали усилия в сторону Нью-Йорка и Северного. В частности поддерживали атаки ударами авиации.

На Покровском направлении отражено 31 штурмовое действие. Враг также активно привлекал авиацию.

На Кураховском направлении россияне 17 раз пытались захватить укрепления украинских бойцов в районах Красногоровки, Парасковиевки и Карловки.

На Времовском направлении враг семь раз штурмовал возле Водяного, Константиновки и Макаровки Донецкой области.

На Ореховском направлении россияне трижды атаковали в районе Малой Токмачки и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении враг совершил три неудачных штурма.

Потери России в войне

С начала полномасштабной войны потери России в живой силе составляют более 561 тысяч террористов. За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили еще 1110 россиян, а также: