Протягом доби відбулось понад 180 бойових зіткнень з ворогом: ситуація на фронті

Найбільша активність ворога спостерігалася на Покровському напрямку, де українські захисники відбили 55 штурмових дій. Також інтенсивні бої точилися на Куп’янському, Торецькому та Курахівському напрямках.

Масовані обстріли з боку агресора

Російські війська завдали чотири ракетні удари, випустивши 12 ракет по позиціях українських підрозділів та мирних населених пунктах. Крім того, ворог здійснив 86 авіаударів, скинувши 110 КАБів, та провів понад 4300 артилерійських обстрілів, з яких 120 - із реактивних систем залпового вогню.

Географія обстрілів

Ворог завдавав ударів по населених пунктах у Сумській, Харківській, Донецькій та Херсонській областях. Зокрема, під авіаудари потрапили такі населені пункти:

Сумська область: Есмань, Ворожба, Глухів, Білопілля та інші.

Харківська область: Куп’янськ-Вузловий, Петропавлівка, Синьківка.

Донецька область: Вугледар, Часів Яр, Селидове, Покровськ.

Херсонська область: Садове, Тягинка.

Контратаки українських сил

У відповідь на агресію, українська авіація та артилерія завдали п’ять ударів по районах зосередження російських військ. Уражено артилерійську систему, наземну станцію управління безпілотниками та ще один важливий об’єкт.

Окремі напрямки бойових дій

Харківський напрямок: дев’ять боєзіткнень поблизу Глибокого, Вовчанська та Липців.

Куп’янський напрямок: 25 боїв біля Синьківки, Степової Новоселівки та Колісниківки.

Лиманський напрямок: 16 атак біля Дружелюбівки та Невського.

Сіверський напрямок: чотири наступи поблизу Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки.

Краматорський напрямок: 17 боїв неподалік Григорівки та Кліщіївки.

Торецький напрямок: 23 зіткнення біля Неліпівки та Нью-Йорка.

Курахівський напрямок: 22 атаки поблизу Карлівки та Георгіївки.

Времівський напрямок: сім наступів у бік Водяного та Пречистівки.

Оріхівський напрямок: чотири бої біля Малої Токмачки та Роботиного.

Придніпровський напрямок: дві відбиті атаки.

Гуляйпільський напрямок: ситуація без змін.

Волинський та Поліський напрямки: ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник продовжує здійснювати мінометні та артилерійські обстріли з території Росії.