Протягом доби відбулось понад 180 бойових зіткнень з ворогом: ситуація на фронті

Протягом минулої доби зафіксовано 184 бойових зіткнення між Збройними Силами України та російськими окупаційними військами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генерального штабу ЗСУ.
Найбільша активність ворога спостерігалася на Покровському напрямку, де українські захисники відбили 55 штурмових дій. Також інтенсивні бої точилися на Куп’янському, Торецькому та Курахівському напрямках.
Російські війська завдали чотири ракетні удари, випустивши 12 ракет по позиціях українських підрозділів та мирних населених пунктах. Крім того, ворог здійснив 86 авіаударів, скинувши 110 КАБів, та провів понад 4300 артилерійських обстрілів, з яких 120 - із реактивних систем залпового вогню.
Ворог завдавав ударів по населених пунктах у Сумській, Харківській, Донецькій та Херсонській областях. Зокрема, під авіаудари потрапили такі населені пункти:
У відповідь на агресію, українська авіація та артилерія завдали п’ять ударів по районах зосередження російських військ. Уражено артилерійську систему, наземну станцію управління безпілотниками та ще один важливий об’єкт.
На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник продовжує здійснювати мінометні та артилерійські обстріли з території Росії.
Загальні втрати російських окупантів на війні в Україні перевищили 611 тисяч осіб. При цьому за минулу добу загарбники втратили 1090 військових.
До цього Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що під контролем Сил оборони перебуває 100 російських населених пунктів. Крім того, в українському полоні знаходяться майже 600 військових РФ.
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