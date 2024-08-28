За сутки произошло более 180 боевых столкновений с врагом: ситуация на фронте

За прошедшие сутки зафиксировано 184 боевых столкновения между Вооруженными Силами Украины и российскими оккупационными войсками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ.
Наибольшая активность врага наблюдалась на Покровском направлении, где украинские защитники отбили 55 штурмовых действий. Также интенсивные бои шли на Купянском, Торецком и Кураховском направлениях.
Российские войска нанесли четыре ракетных удара, выпустив 12 ракет по позициям украинских подразделений и мирных населенных пунктах. Кроме того, враг совершил 86 авиаударов, сбросив 110 КАБов, и провел более 4300 артиллерийских обстрелов, из которых 120 - из реактивных систем залпового огня.
Враг наносил удары по населенным пунктам в Сумской, Харьковской, Донецкой и Херсонской областях. В частности, под авиаудары попали такие населенные пункты:
В ответ на агрессию, украинская авиация и артиллерия нанесли пять ударов по районам сосредоточения российских войск. Поражена артиллерийская система, наземная станция управления беспилотниками и еще один важный объект.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник продолжает осуществлять минометные и артиллерийские обстрелы с территории России.
Общие потери российских оккупантов на войне в Украине превысили 611 тысяч человек. При этом за минувшие сутки захватчики потеряли 1090 военных.
До этого Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что под контролем сил обороны находится 100 российских населенных пунктов. Кроме того, в украинском плену находятся около 600 военных РФ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.