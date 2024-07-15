Протягом доби відбулось 114 боїв. Генштаб описав ситуацію на фронті

Протягом минулої доби, 14 липня, на фронті зафіксовано 114 бойових зіткнень. На Покровському напрямку відбито 41 атаку росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

Протягом минулої доби відбулось 114 бойових зіткнень.

"Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, склад боєприпасів, засіб ППО, три артсистеми, станцію РЕБ та шість районів зосередження особового складу противника", - пише Генштаб.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку відбулось 10 бойових зіткнень біля Вовчанська і Глибокого. Ворог активно задіював для підтримки авіацію.

На Куп'янському напрямку відбулось три бої біля Піщаного Харківської області та Стельмахівки Луганської області.

На Лиманському напрямку відбито дев'ять атак росіян в районах населених пунктів Греківка та Макіївка Луганської області.

На Сіверському напрямку відбито 11 штурмових дій росіян біля Спірного, Білогорівки, Роздолівки та Виїмки Донецької області.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбули шість спроб ворога прорвати оборону в районах Григорівки, Іванівського, Андріївки та Часового Яру Донецької області.

На Торецькому напрямку росіяни здійснили 20 атак у бік Нью-Йорка, Північного та Залізного.

На Покровському напрямку відбито 41 штурмову дію в районах населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Прогрес, Новоселівка Перша та Яснобродівка Донецької області. Ворог атакував за підтримки авіації.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 8 атак росіян в районах Красногорівки, Парасковіївка, Карлівки та Костянтинівки.

На Времівському напрямку відбито дві атаки біля Водяного і Костянтинівки Донецької області.

На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках ворог не атакував.

На Придніпровському напрямку відбито дві атаки в районі Кринок.

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 560 тисяч одиниць особового складу. Лише за минулу добу Сили оборони ліквідували ще близько 1200 російських терористів. Зокрема ворог втратив: